Sondagem da Semana: O que achou das corridas Sprint? – Resultados | AutoSport

A estreia das corridas Sprint foi um dos momentos mais importantes do fim de semana em Silverstone. A nova proposta da F1 finalmente materializou-se e pudemos ver os efeitos práticos da ideia.

Um fim de semana completamente diferente, com qualificação à sexta, corrida Sprint ao sábado e Grande Prémio ao domingo. As opiniões dividem-se, como seria expectável. Uns consideram que o espetáculo melhorou, outros que a qualificação perdeu relevância e que as regras devem ser mudadas. Não faltam opiniões e ideias. Quisemos saber a opinião dos leitores sobre o novo formato.

Foi feita uma primeira votação, antes da prova, para sentir o pulso aos leitores e nessa altura 38.4% dos votantes considerou que era uma mudança desnecessária e que o formato atual se deveria manter. 30.5% considerou que era uma variação interessante e que o novo formato poderia trazer mais emoção e 31.1% acreditava que eram necessárias outras mudanças na F1 que não o formato do fim de semana. Fica claro que as opiniões estavam muito divididas nesta fase com uma ligeira tendência negativa em relação ao novo formato.

Veio então o fim de semana de Silverstone e voltamos a colocar a mesma pergunta e podemos ver que a tendência não se alterou muito. 30.7% dos leitores que votaram consideraram a mudança desnecessária e 18.7% consideraram que são necessárias outras mudanças que não o formato do fim de semana. Já 31.6% acharam que o novo formato tem potencial embora necessite de alguns ajustes e 19% gostou do espetáculo defendendo o seu uso de forma mais regular. Assim temos 49.4% de opiniões negativas e 50.6% de opiniões positivas.

É fácil de ver que este tema divide muito os fãs da F1 e os leitores do AutoSport, mas se virmos os pormenores podemos reparar que a tendência ligeiramente negativa, se transformou numa tendência ligeiramente positiva o que pode mostrar que a aplicação na prática da ideia poderá ter convencido alguns leitores. Mas de uma forma geral as opiniões dividem-se e está-se muito longe de um consenso nesta matéria.

Vox Pop (comentários feitos após Silverstone)

Cágado1

Acho que a corrida de sprint cria um anti-clímax no fim de semana. É feita uma pausa em algo que era um crescendo natural, para algo cujo interesse final é duvidoso.

Nesta até houve o mérito de assistirmos a uma grande 1ª volta do Fernando Alonso, mas depois foi consideravelmente desinteressante.

Não tenciono planear os meus fins de semana em que há F1, de forma a estar agarrado `TV na 6ª (na qualificação); no sábado (na corrida de sprint) e no domingo (no GP). O mais provável é que passe a nem ver a qualificação, nem o sprint. Vou direto para o GP e depois, se ler que a corrida de sprint teve interesse, talvez a reveja.

Lisboa

Acho totalmente desnecessário a existência destas corridas sprint. A primeira teve claramente audiência, pois era a primeira vez que se realizou tal coisa, mas em nada acrescentou emoção à corrida de domingo. Para mim a sua criação só se deu para aumentar as audiências em casa, que é apenas uma forma dos promotores pedirem mais dinheiro pelas transmissões televisivas e com isso justificarem as dezenas e dezenas de milhões que pagam à FIA para a realização do evento. Foi a primeira sprint que vi, mas será a última. Dispenso a sua existência.

MLS

Gostei, mas a atribuição da pole não faz sentido. Por exemplo, neste fim de semana a pole era do Hamilton.

zbranco

Compreendo a vontade de ter mais no fim de semana mas a continuar acho que deve ser num formato diferente. Penso que seja de opinião generalizada que estas “corridas de qualificação” não fazem muito sentido.

Primeiro criou um anticlímax na qualificação onde se criava a expectativa de ver quem conseguia a pole até ao último segundo e ainda retira possíveis surpresas onde um piloto da frente comete um erro e fica mal qualificado ou um piloto de trás que faz a volta da sua vida e consegue uma posição fascinante, tudo isso é diluído nesta corrida de qualificação onde essas surpresas vão ser diluídas durante os 30 minutos, com os pilotos da frente a poderem recuperar e os de trás a não conseguirem segurar a honrosa posição para domingo.

Segundo, e apesar de ficar surpreso por não ter sido um “passeio” com os pilotos mais preocupados com o que podiam perder do que o que podiam ganhar, a verdade é que não trouxe nada de especial para a corrida de domingo.

A introduzir esta “corrida” no sábado o formato deveria ser o de uma corrida independente, com pontuação, por exemplo (10,8,6,5,4,3,2,1) com a grelha a ser criada no Q1 como já foi aqui sugerido pela Pity o que traria mais interesse ao próprio Q1, e ter assim duas corridas por fim de semana uma de sprint e uma mais longa. Desta forma podíamos ter equipas a apostar mais na corrida de sprint e outras na mais longa.

Outra hipótese seria também condicionar as duas corridas em termos de estratégia, por exemplo obrigatoriedade de usar os 3 compostos de pneus no conjunto das duas corridas, criando mais opções estratégicas.