Sondagem da Semana: Miami justificou o entusiasmo criado antes da prova? | AutoSport

Olhando para todo o “hype” que se criou em volta da prova de Miami, chegando-se mesmo a dizer que poderia ser a prova substituta do Mónaco, é justo dizer que as expectativas eram altas e que a necessidade de oferecer um bom espetáculo dentro e fora de pista era grande.

No entanto, ficou a sensação que de “muita parra, pouca uva”. Houve muita festa sim, parada de estrelas (umas mais conhecidas, outras nem por isso), sem fim de atividades sociais. Foi uma espécie de Mónaco em esteroides, à moda americana, onde mais é sempre melhor. Mas o evento de Miami terá sido à imagem da sua marina… imponente pelo trabalho que deu e pela ideia, mas sempre com a sensação de falso e exagerado. A F1 quer-se transformar numa festa faraónica onde a corrida é quase um complemento para quem visita o circuito e Miami levar a F1 a exigir mais aos promotores.

Em pista, a corrida foi a mais morna do ano. Valeu o Safety Car para reagrupar o pelotão e dar nova vida a uma prova que parecia estar resolvida. Mesmo no meio do pelotão as lutas não fluíram da mesma forma. Os deuses das corridas parecem ter virado um pouco as costas a Miami (talvez a ameaça de retirar do calendário provas míticas tenha promovido alguma irritação divina).

Mas esta é apenas uma opinião, entre tantas outras possíveis e válidas. E o que queremos saber é o que achou do evento: Gostou da Pista? Gostou do evento no geral? Se este é o novo rumo da F1, agrada-lhe? Diga-nos a sua opinião.

