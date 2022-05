Sondagem da Semana: Miami justificou o entusiasmo criado antes da prova? – Resultados | AutoSport

Olhando para todo o “hype” que se criou em volta da prova de Miami, chegando-se mesmo a dizer que poderia ser a prova substituta do Mónaco, é justo dizer que as expectativas eram altas e que a necessidade de oferecer um bom espetáculo dentro e fora de pista era grande.

No entanto, ficou a sensação que de “muita parra, pouca uva”. Houve muita festa sim, parada de estrelas (umas mais conhecidas, outras nem por isso), sem fim de atividades sociais. Foi uma espécie de Mónaco em esteroides, à moda americana, onde mais é sempre melhor. Mas a melhor comparação que nos lembramos é que o evento de Miami foi à imagem da sua marina… imponente pelo trabalho que deu e pela ideia, mas sempre com uma sensação de falso. Mas ficou a clara sensação que a F1 quer-se transformar numa festa faraónica onde a corrida quase fica para segundo plano.

Em pista, a corrida foi a mais morna do ano. Valeu o Safety Car para reagrupar o pelotão e dar nova vida a uma prova que parecia estar resolvida. Mesmo no meio do pelotão as lutas não fluíram da mesma forma. Os deuses das corridas parecem ter virado um pouco as costas a Miami (talvez a ameaça de retirar do calendário provas míticas tenha promovido alguma irritação divina).

Mas esta é apenas uma opinião, entre tantas outras possíveis e válidas. Quisemos saber o que os nossos leitores acharam do evento e a opinião é largamente negativa.

Na primeira pergunta “Gostou da Pista?”, 56% votou negativamente, 34.7% considera que a pista tem potencial mas precisa ser melhorada e apenas 9.3% gostou do traçado.

Na segunda pergunta “Gostou do evento no geral?” 71.9% dos votantes escolhe a hipótese “Não, o evento pareceu algo exagerado” e apenas 28.1% respondeu ” Sim, a F1 deve ser grandiosa e por vezes excêntrica”.

Na questão “Agrada-lhe este tipo de evento?”, 71.1% votou “Não, retirou-se um pouco o foco da parte desportiva, que deve ser o mais importante” e 28.9% votou ” Sim, a F1 não pode ser apenas a corrida e todo o espetáculo é importante.”

Fica assim demonstrado de forma clara que a maioria dos leitores do AutoSport não gostaram do evento no seu todo e que não apreciam a ideia de ver mais eventos do género.

VOX POP

Génesis

Sinceramente não sei como foi possível correr em Miami.

A Fia sempre tão preocupada com os piercing’s e cuecas não se deu ao trabalho de verificar a segurança desta pista?

Os acidentes do Sainz e do Ocon não foram uma chamada de alerta para evitar que algo de mais grave podia acontecer?

E a chicane do Mickey Mouse? Uma verdadeira aberração que por sorte e mestria dos pilotos não deu problemas.

Querem tirar Spa por causa de uma pista destas?

Está tudo maluco.

Pity

Num fim de semana de corrida, o mais importante tem de ser a corrida.

Num país com pouca tradição de F1, é perfeitamente natural ter de se arranjar uma forma de chamar as pessoas para o evento, mas o que fizeram em Miami foi uma saloiada tipicamente americana. Se tivessem optado, simplesmente, por uns concertos com as grandes estrelas locais, teria sido bem melhor. Aquela falsa marina só serviu para nos rirmos com o meme do homem a atirar-se “à água” de madeira.

Quanto à pista, há piores, mas precisa de algumas alterações, começando pelo asfalto. Foi ridículo terem de andar a fazer remendos num asfalto completamente novo.

Não me chateies

Estão a querer trazer pistas de Fórmula E para a F1. Por mim a F1 não tinha nem um circuito urbano, a única excepção é o Azerbaijão onde fazem boas corridas. Estes eventos só são bons para os fans do drive to survive, são o tipo de adeptos que não vêm as corridas, preferem ver um programa com 1 ano de atraso.

Concordo a 100% com o João Carlos Costa, a maioria dos americanos que foram ao circuito não viram a corrida, foram aos eventos paralelos.

Scb

Esse hype de Miami passou me ao lado. Monaco dos states? Conseguiram na parte da pista aborrecida

O Monaco só é o Monaco porque tem largas dezenas de anos de história: já existia antes da F1. Fosse uma americanice nova e todos torciam o nariz. O GP de Miami foi o GP do COTA (faltou empurrarem o M Brundle) mas numa das piores pistas de sempre. Pior que isso é quererem dose tripla em Las Vegas à noite.