Sondagem da Semana: Faz sentido um terceiro carro por equipa? | AutoSport

Já foi uma ideia proposta no passado, ainda Bernie Ecclestone era o timoneiro da F1, e que agora volta a ser tirada da gaveta por Toto Wolff. O responsável da Mercedes considera que a F1 tem poucos lugares disponíveis para os jovens talentos e por isso o austríaco referiu que seria pertinente que as equipas adicionassem mais um carro ao seu alinhamento. Com três carros haveria mais oportunidades para jovens talentos e as equipas pequenas poderiam usar pilotos pagantes para compensar os custos adicionais, mantendo a competitividade da grelha, ao mesmo tempo que se aumentavam o número de carros e sem comprometer a qualidade.

Esta solução por um lado é interessante, olhando ao número crescente de jovens pilotos nas categorias de iniciação que não têm perspetivas de um lugar na F1, além de permitir uma grelha mais preenchida (o que não garante qualidade). Por outro lado, numa fase em que a F1 pretende cortar custos e diminuir a sua pegada de carbono, mais um carro por equipa parece ser uma medida contraproducente. Assim, desafiamos os leitores a darem a sua opinião sobre este tema. Faz sentido ter três carros por equipas, em que um fica alocado apenas a jovens pilotos? Ou esta é uma solução que não faz sentido e que nada acrescenta de positivo?

