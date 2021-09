SONDAGEM DA SEMANA: FAZ SENTIDO UM TERCEIRO CARRO POR EQUIPA? – Resultado | AutoSport

Já foi uma ideia proposta no passado, ainda Bernie Ecclestone era o timoneiro da F1, e que agora volta a ser tirada da gaveta por Toto Wolff. O responsável da Mercedes considera que a F1 tem poucos lugares disponíveis para os jovens talentos e por isso o austríaco referiu que seria pertinente que as equipas adicionassem mais um carro ao seu alinhamento. Com três carros haveria mais oportunidades para jovens talentos e as equipas pequenas poderiam usar pilotos pagantes para compensar os custos adicionais, mantendo a competitividade da grelha, ao mesmo tempo que se aumentavam o número de carros e sem comprometer a qualidade.

Esta solução por um lado é interessante, olhando ao número crescente de jovens pilotos nas categorias de iniciação que não têm perspetivas de um lugar na F1, além de permitir uma grelha mais preenchida (o que não garante qualidade). Por outro lado, numa fase em que a F1 pretende cortar custos e diminuir a sua pegada de carbono, mais um carro por equipa parece ser uma medida contraproducente. Assim, desafiamos os leitores a darem a sua opinião sobre este tema. Faz sentido ter três carros por equipas, em que um fica alocado apenas a jovens pilotos? Ou esta é uma solução que não faz sentido e que nada acrescenta de positivo?

O resultado é claro e mostra que a maioria dos leitores defende que deve ser introduzido um terceiro carro por equipa. 70.3% votaram favoravelmente a mais um carro por equipa para jovens pilotos, enquanto 29.7% acredita que esta medida não traz vantagens à F1.

Claro que um terceiro carro para cada equipa implica mais custos e mais que isso mais variabilidade estratégica em pista, com mais um carro para beneficiar a equipa. Mas neste contexto apresentado, todas as equipas teriam três carros pelo que os benefícios não são apenas para as equipas grandes embora seja lógico admitir que seriam as mais favorecidas. Mas termos mais jovens talentos em pista não seria mau de todo e poderia permitir outro tipo de lutas interessantes em pista.

VOX POP

Frenando_Afondo™



Para mim não faz. Acho que era melhor ter mais equipas.

sr-dr-hhister



Eu também sou a favor dum terceiro carro… de reserva. Já têm as equipas B, já chega. A FIA que arrange mas é maneira de adoçar a boca a novos construtores.

Se fizerem como eu digo em vez que andarem a brincar à macaca! A FE é elétrica? Diz que sim. A F1 só tem que manter o tecto orçamental e liberalizar as unidades motrizes. Quem competir com um motor a jato? Façam favor. Querem competir com uma roda de hamster? É proibido porque os hamsters também choram.

Elétricos, etanol, óleo de cozinha, híbridos, elétricos, hidrogénio, etc. Desde que façam um balanço de performance rigoroso é livre para todos. Com isso cada marca escolhia a propulsão que mais lhe convinha e acabavam as brasas e as sardinhas! O WEC está a ir por um caminho semelhante e tenho fé que seja essa a vontade de Deus.





NOTEAM1



Perante a incapacidade da F1 em atrair novos construtores, diria que tendo a concordar com a ideia de três carros por equipa, embora talvez não seja exatamente o ideal. Certamente que não se desaproveitava tanto talento, para além de que mais pilotos a lutar pelas mesmas posições com carros iguais, imediatamente torna a modalidade mais interessante. Inclusivamente, abrem-se portas para talentos “presos” em equipas menos competitivas, muitas vezes impedidos de ocupar carros ganhadores por falta de espaço, se houvesse um tal terceiro carro numa Mercedes ou Ferrari, se calhar um piloto como o Alonso ainda lutava por pódios ou vitórias, isto sem estar a impedir a entrada de um jovem talento como o Zhou na Alpine. Do ponto de vista meramente desportivo, não encontro lados menos bons nesta proposta.





Pitão



Se baixassem o fee de entrada para novas equipas (atual 200 Milhões USD) e deixassem com isso entrar mais 1 ou 2 equipas seria uma solução melhor, na minha opinião, porque passar a ter 30 carros na grelha ia ser complicado em algumas pistas, a não ser que na qualificação só se apurassem 24 por exemplo, mas ai as pequenas equipas, como a Haas, arriscariam andar o campeonato todo a fazer TL´s e Qualificações, enquanto Mercedes e RB teriam 3 carros na grelha. Resumindo, até pode ser uma ideia válida ,mas teria que haver ajustes nas regras, ainda assim, mais equipas seria a melhor solução, na minha opinião.