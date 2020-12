Sondagem da Semana F1: Quem deveria ser o segundo piloto da Red Bull?

A Red Bull ainda não anunciou quem será o segundo piloto para 2020. Vários nomes estão em cima da mesa, mas apenas um terá o desejado lugar.

Neste momento, Alex Albon, Sérgio Pérez e Nico Hukenberg são os três pilotos que mais probabilidades têm de conseguir um lugar na Red Bull, ao lado de Max Verstappen. Qual destes pilotos é a melhor opção para o lugar? Vote no seu preferido, ou diga nos comentários quem gostaria de ver nos Bull´s em 2021. Os melhores comentários serão selecionados na publicação que revelará os resultados, quer no site, que no jornal da próxima semana.

