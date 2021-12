Sondagem da Semana: É Max Verstappen agressivo demais? – Resultado | AutoSport

Tem sido um tema de conversa recorrente mas que esta semana queremos avaliar de outra forma. Max Verstappen tem feito uma época tremenda, mostrando todo o seu talento e determinação. É um caso raro, daqueles talentos que surgem de 20 em 20 anos e que já está a deixar a sua marca na F1. Mas a sua postura em pista é por vezes questionada.

Verstappen não tem medo do confronto em pista e mostra-se agressivo no ataque e na defesa da sua posição. Se no passado algumas manobras de ultrapassagem menos conseguidas valeram alguns dissabores, agora é a forma como defende que está a ser questionada. Desde a mudança de direção para o lado que o piloto que ataca escolhe, até forçar pilotos aos limites da pista (e além), Verstappen ganhou a fama ( e o proveito) de ser muito agressivo. A questão que colocamos esta semana é simples: Será Verstappen agressivo demais? Será que o neerlandês exagera na defesa da sua posição e deveria ser mais penalizado por isso? Ou o que ele faz está dentro do espírito da F1 e não deveria ser criticado por isso?

O resultado da votação é claro. Apesar de Max Verstappen dizer que se sente injustamente perseguido e que tem havido critérios diferentes no julgamento de incidentes semelhantes, 65.2% dos leitores AutoSport que votaram consideram que Verstappen é agressivo demais e que devia ser mais penalizado pelas suas ações. Já 34.8% tem uma opinião contrária.

A postura de Verstappen em pista é agressiva e o jovem neerlandês fará tudo para defender a sua posição, mas há uma linha muito ténue que separa o aceitável do inaceitável. Segundo os leitores AutoSport, o #33 tem estado demasiadas vezes do lado errado da linha.