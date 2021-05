Sondagem da Semana: Deve o GP do Mónaco ser retirado do calendário? | AutoSport

A corrida do Mónaco não costuma ser das mais emocionantes do ano. A natureza da pista exige muito dos pilotos, mas não permite muitas ultrapassagens. A última corrida animou com os erros da Mercedes e de Charles Leclerc (que o impediu de começar a corrida), mas no geral a ação em pista não foi de cortar a respiração.

Uns consideram que esta é uma pista mítica, cuja exigência mostra o melhor e o pior dos pilotos, além de permitir um elo de ligação ao passado da F1. Outros consideram que esta é uma corrida aborrecida, sem nada para dar. A questão que colocamos hoje é simples: deve o GP do Mónaco ser retirado do calendário?

Sabemos que a saída do Mónaco do calendário da F1 nunca irá acontecer, pelo menos a médio prazo, mas trata-se apenas de um exercício hipotético para entender até que ponto as pessoas apreciam ou não a prova. Assim, o desafio para os leitores é imaginarem que têm o poder de decidir o regresso da F1 ao Mónaco. O que fariam? Manteriam a prova? Mudavam o traçado? Ou simplesmente retiravam a prova do calendário?

A carregar…