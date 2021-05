SONDAGEM DA SEMANA: DEVE O GP DO MÓNACO SER RETIRADO DO CALENDÁRIO? – RESULTADOS | AutoSport

A corrida do Mónaco não costuma ser das mais emocionantes do ano. A natureza da pista exige muito dos pilotos, mas não permite muitas ultrapassagens. A última corrida animou com os erros da Mercedes e de Charles Leclerc (que o impediu de começar a corrida), mas no geral a ação em pista não foi de cortar a respiração.

Uns consideram que esta é uma pista mítica, cuja exigência mostra o melhor e o pior dos pilotos, além de permitir um elo de ligação ao passado da F1. Outros consideram que esta é uma corrida aborrecida, sem nada para dar. A questão que colocamos é simples: deve o GP do Mónaco ser retirado do calendário?

Sabemos que a saída do Mónaco do calendário da F1 nunca irá acontecer, pelo menos a médio prazo, mas trata-se apenas de um exercício hipotético para entender até que ponto as pessoas apreciam ou não a prova. Assim, o desafio para os leitores é imaginarem que têm o poder de decidir o regresso da F1 ao Mónaco. O que fariam? Manteriam a prova? Mudavam o traçado? Ou simplesmente retiravam a prova do calendário?

A votação foi renhida mas 39.2% dos leitores que votaram consideram que o GP do Mónaco se deve manter tal como está, 35.4% votaram que a prova deve ser mantida, mas com alterações e 25.4% votaram na saída da prova do calendário.

Fica claro que a grande maioria quer que o Mónaco se mantenha no calendário e os motivos para isso são fáceis de entender, mas deve-se salientar que muitos pretendem ver mudanças para tornar a corrida mais apelativa. No entanto os quase 40 % de leitores que querem manter a prova tal como está contrasta em muito com os 25.4% de leitores que não querem a corrida no calendário. Com esta votação, fica claro que os fãs gostam do Mónaco e que os comentários contra a corrida são de uma minoria. Mas fica também claro que mudanças no traçado ou no formato para tornar a prova mais emocionante devem ser pelo menos equacionadas e estudadas.

Vox Pop

Vmleal



É uma pista de condições específicas. Não há escapatórias e mais uma vez fez a diferença entre pilotos. Vejam como acabaram o Hamilton, Verstappen e Leclerc. E continuo a dizer que o azar do Leclerc ao ligar o carro e pô-lo em andamento no domingo é consequência de um erro seu da qualificação.

Claro que Mónaco é para continuar. Como está!

joaolima



O Mundial deve ser disputado em circuitos com diferentes especificações, e o Mónaco com o seu tão sui generis percurso, é de presença obrigatória e tal como está!

Pity



Claro que deve continuar. Não proporciona corridas espetaculares, a não ser que chova (e mesmo assim…), mas é uma corrida única, uma corrida mítica, que eu não perco por nada..

Não vejo que alterações podem ser feitas na pista, mas se os carros fossem um pouco mais estreitos, isso sim, ajudaria ao espetáculo..

Scb



Que raio de pergunta. Com exceção de corridas que decidam o campeão, deve ser a corrida com mais audiência. Quando se pensa em F1 vêm logo à mente 3 ou 4 pistas. O Mónaco é uma delas. Continua a ser uma pista extremamente difícil e que não perdoa erros-que o diga o Leclerc.

O campeonato do mundo precisa de variedade, e de ligação com a história. Não podemos ter só tilkodromos.

no-team



Sim, deve manter-se no calendário como é óbvio. O GP do Mónaco é a joia do calendário, um evento com uma história ímpar, onde normalmente os melhores fazem a diferença. E por uma vez, é bom ver os pilotos fazer a diferença e não o DRS, por uma só vez durante o ano! Vamos a este fim de semana em concreto. A qualificação foi de longe a melhor da época, emoção até ao fim, com real indecisão na luta pela pole position, tivemos 7 pilotos, vou aqui incluir o Norris também, que a certa altura demonstraram ter o ritmo para alcançar a volta mais rápida. Rodar no limite no Mónaco é um desafio para homens de barba rija, o que aconteceu ao Leclerc é a prova disso mesmo, numa pista como outra qualquer, teria saído largo, eventualmente abortado a tentativa final, mas nunca teria acabado em desastre com um resto de fim de semana arruinado. A corrida para mim nunca é uma “seca”, é simplesmente é uma corrida diferente, já sei que não vou assistir a tantas ultrapassagens (também pouco me interessa grande parte das atuais ultrapassagens na F1), mas podemos sempre contar com a máxima concentração dos pilotos para não cometer um erro fatal, as equipas têm de encontrar as melhores estratégias possíveis para ajudar os seus pilotos, mas quanto mais não seja, pela exigência da pista, a indecisão existe até ao final. Na última corrida tivemos um pódio inédito na F1 e um heptacampeão mundial fora do Top5, isto para mim são dados interessantes, até porque provavelmente não é um cenário a repetir-se até ao fim da época. O Mónaco é seca para os que gostam de ultrapassagens viciadas ou para aqueles que não entendem quando é que o piloto faz ou não a diferença, quando eu era miúdo dizia-se que era em Monte Carlo que os grandes brilhavam, basta dizer que o rei do Mónaco tem um nome muito especial, chama-se Ayrton Senna, isso deve ser respeitado. Não há ultrapassagens no Mónaco? Façam os carros menos rápidos (parece que já não se trava na F1 atual) e menos largos, talvez esse seja um princípio.