Sondagem da Semana – Deve o complexo Eau Rouge/Raidillon ser alterado? | AutoSport

As 24h de Spa ficaram novamente marcadas por um incidente no topo da curva Raidillon, uma das secções mais emblemáticas do circuito de Spa-Francorchamps. É sem duvida um dos complexos mais admirados pelos fãs e pilotos e uma secção que define a pista belga. Além do desafio técnico para carros e pilotos é também uma curva onde a coragem e determinação dos pilotos é realçada. Mas esta zona tem visto acidentes severos e por vezes com consequências graves para os pilotos envolvidos nos incidentes.

Não iremos aqui relembrar a lista de acidentes nesta parte do traçado de Spa, mas o número de casos nos últimos anos começa já levar responsáveis a ponderar mudanças. Kevin Estre, reconhecido piloto de GT e um dos envolvidos no incidente disse o seguinte nas suas redes sociais:

“Esta é provavelmente a curva mais bonita do mundo! Já há muito tempo que não pensava tanto num acidente como este. O que poderia eu ter feito de diferente? E se isto ou aquilo? Para ser honesto, penso que faria exatamente o mesmo se chegasse a esta situação mais uma vez. Eau Rouge faz parte de Spa e eu, pessoalmente, nunca quereria qualquer mudança para esta curva. Todos nós conhecemos o risco de, ao nos sentarmos no carro a 240km/h e subirmos a colina. A única coisa que nos poderia ter ajudado era a gravilha do lado esquerdo. Se substituirmos o asfalto por gravilha, cada piloto será 2-3 km/h mais lento. Neste momento, todos nós conduzimos no limite ou mesmo por cima dele, sabendo que se tiver um problema, basta ultrapassar os limites de pista. Nos tempos modernos, não temos medo de bater, temos medo de ser penalizados por causa dos limites de pista!”

Fica claro que o tema de possíveis mudanças naquela zona da pista ganhará ainda mais força nos próximos tempos. Assim, aproveitamos esta sondagem para pedir a opinião aos nossos leitores. O que deve acontecer ao complexo Eau Rouge/Raidillon? Devem ser introduzidas medidas de segurança extra (o que olhando à topologia daquela zona parece ser complicado)? Deve o traçado do complexo ser alterado para bem da segurança dos pilotos (sabendo que esta zona já teve várias configurações). Deve-se deixar tudo como está? Diga-nos o que acha na caixa de comentários.

