SONDAGEM DA SEMANA – DEVE O COMPLEXO EAU ROUGE/RAIDILLON SER ALTERADO? – Resultados | AutoSport

As 24h de Spa ficaram novamente marcadas por um incidente no topo da curva Raidillon, uma das secções mais emblemáticas do circuito de Spa-Francorchamps. É sem duvida um dos complexos mais admirados pelos fãs e pilotos e uma secção que define a pista belga. Além do desafio técnico para carros e pilotos é também uma curva onde a coragem e determinação dos pilotos é realçada. Mas esta zona tem visto acidentes severos e por vezes com consequências graves para os pilotos envolvidos nos incidentes.

Não iremos aqui relembrar a lista de acidentes nesta parte do traçado de Spa, mas o número de casos nos últimos anos começa já levar responsáveis a ponderar mudanças. Kevin Estre, reconhecido piloto de GT e um dos envolvidos no incidente disse o seguinte nas suas redes sociais:

“Esta é provavelmente a curva mais bonita do mundo! Já há muito tempo que não pensava tanto num acidente como este. O que poderia eu ter feito de diferente? E se isto ou aquilo? Para ser honesto, penso que faria exatamente o mesmo se chegasse a esta situação mais uma vez. Eau Rouge faz parte de Spa e eu, pessoalmente, nunca quereria qualquer mudança para esta curva. Todos nós conhecemos o risco de, ao nos sentarmos no carro a 240km/h e subirmos a colina. A única coisa que nos poderia ter ajudado era a gravilha do lado esquerdo. Se substituirmos o asfalto por gravilha, cada piloto será 2-3 km/h mais lento. Neste momento, todos nós conduzimos no limite ou mesmo por cima dele, sabendo que se tiver um problema, basta ultrapassar os limites de pista. Nos tempos modernos, não temos medo de bater, temos medo de ser penalizados por causa dos limites de pista!”

Fica claro que o tema de possíveis mudanças naquela zona da pista ganhará ainda mais força nos próximos tempos. Assim, aproveitamos esta sondagem para pedir a opinião aos nossos leitores. O que deve acontecer ao complexo Eau Rouge/Raidillon? Devem ser introduzidas medidas de segurança extra (o que olhando à topologia daquela zona parece ser complicado)? Deve o traçado do complexo ser alterado para bem da segurança dos pilotos (sabendo que esta zona já teve várias configurações)?

O objetivo desta sondagem (e de todas as que são feitas) é apenas fomentar a discussão e como pudemos ver na caixa de comentários, tivemos várias opiniões. Trata-se apenas de um exercício onde as pessoas podem dar a sua opinião, apresentar sugestões, algo que alguns leitores ainda não perceberam. Sendo este um espaço aberto, os leitores podem aproveitar os comentários até para sugerir outras sondagens. Seria mais proveitoso para todos aproveitar para criar algo construtivo ao invés de se optar pela crítica fácil. No entanto, congratulamo-nos por ver que muitos leitores assíduos deixam regularmente as suas opiniões, fomentando a discussão saudável que se pretende e para eles vai o nosso agradecimento.

51.3% defendem que as novas medidas de segurança que estão a ser planeadas (colocação de caixa de gravilha) serão suficientes para melhorar a segurança e 44% defendem que esta zona se deve manter como está. Apenas 4.7% defendem mudanças naquela zona do traçado. O complexo Eau Rouge / Raidillon é um dos mais emblemáticos do desporto motorizado. A beleza dessa zona, o desafio para máquinas e pilotos e, claro, o risco inerente, fazem deste local o postal perfeito para ilustrar a beleza das corridas. Mas ainda mais belo que o dito complexo é a possibilidade de podermos ver pilotos acabarem corridas sem mazelas. Em entrevista ao AutoSport, que sairá esta semana, Alex Wurz afirmou que a maior segurança permite corridas melhores, mais renhidas e mais duras. E olhando para o número de incidentes que temos visto parece claro que há trabalho a fazer. A opinião de que se deve manter o traçado tal como é praticamente unânime, como se vê pela votação. Mas novas medidas de segurança devem ser pensadas e implementadas.

Vox Pop

sr-dr-hhister

E não há outras alternativas senhores jornalistas?

Das duas uma, ou metem uma caixas de areia de um lado e do outro, ou alargam a escapatória.

Eu sei que eles dizem que não há espaço para alargar, mas se há países a roubarem terra ao mar, com certeza é possível colocar terra onde ela não existe!

O problema é os carros baterem e serem recambiados directamente para a pista.

Tem que haver escapatórias maiores porque em alguns sítios a areia, por si só, não impede os carros de regressarem à pista.

Scb

O problema desta secção é dos carros fazerem ricochete e serem atingidos por outros a alta velocidade. As alterações têm de ser feitas de modo a impedir que os carros regressem à pista. Alterar o traçado é matar Spa.

anotheruser

Começa a ser óbvia e tardia a necessidade de intervir. Todavia não creio que se deva alterar o traçado da pista.

O problema é o esforço financeiro que a o circuito já faz actualmente para se manter a funcionar, situação agravada com situação pandémica. Não haverá grande margem para grandes obras.

Outro problema reside no que torna este circuito num dos mais bonitos do mundo: está situado no meio de uma floresta e alargamento de escapatórias irá implicar abate de muitas árvores de ambos os lados da pista e todos os condicionalismos ambientais necessários.

A intervenção parece ser mais urgente do lado esquerdo, mas é também o lado de intervenção mais difícil pelo que se situa para lá da pista.

Penso que se deveria tentar escapatórias com asfalto com tungsténio (como em Paul Ricard). Mas talvez não seja suficiente restando o peso da FIA para conseguir proteger o traçado com a segurança necessária.