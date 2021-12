Sondagem da Semana: Como será a luta George Russell vs Lewis Hamilton? – Resultados | AutoSport

George Russell será o novo piloto da Mercedes, um prémio justo olhando ao que tem feito desde que chegou à F1, Depois de três épocas com a Williams, a lutar por migalhas nos dois primeiros anos. Nesta época o carro da equipa de Grove permitiu ao britânico mostrar um pouco mais do que é capaz, colecionando passagens à Q2 e Q3, conquistando também o seu primeiro pódio na F1. Por outro lado, se o britânico tem sido muito forte em qualificação, ainda não mostrou tantos argumentos nas lutas em pista como outros jovens pilotos. Posto isto, Russell vai agora para um ambiente completamente diferente.

Deixará de ser a estrela da equipa e terá de enfrentar uma pressão muito superior, além de ser colega de equipa de um dos melhores de sempre. Russell já mostrou ser rápido e tem adotado uma postura muito madura e serena, mas como será adaptação do jovem britânico à sua nova equipa e ao seu novo colega de equipa? É sabido que Hamilton não é um companheiro de equipa fácil, especialmente quando se sente ameaçado pelas performances do outro lado da box. Como será a relação entre Hamilton e Russell? Será que Russell vai tentar impor-se desde início, colocando pressão em Hamilton, sem receio de atritos? Ou tentará o jovem britânico dar passos sustentados na sua primeira época, procurando aprender com Hamilton, mesmo que isso implique ficar com o papel de nº2? Terá Hamilton uma postura diferente agora com Russell? Há muitas interrogações no ar sobre como será o novo equilíbrio na Mercedes mas a que mais suscita curiosidade está relacionada com a performance de ambos. Será que Russell se conseguirá impor no seu primeiro ano? Ou a qualidade de Hamilton falará mais alto e o heptacampeão irá manter-se como estrela da equipa?

A maioria dos leitores que votou nesta sondagem considera que Russell vai ter dificuldades e Hamilton continuará a ser a estrela da equipa. Apesar do talento e da excelente prestação de Russell quando foi chamado à última hora para substituir Hamilton no Bahrein, 57.7% dos leitores consideram que Russell não vai ter vida fácil na Mercedes, enquanto 42.3% acreditam que Russell poderá lutar de igual para igual com Hamilton:

VOX POP

Cágado1



Creio que Russell é inteligente o suficiente para ir com alguma calma no 1º ano. Acho que pode fazer um par de brilharetes, mas regra geral não irá incomodar o Hamilton – a não ser que a Mercedes demonstre enorme supremacia, que espero que não aconteça. Em 2023 será mais duro, estará mais liberto e o Hamilton provavelmente de saída.

asfalto



Se o Hamilton continuar é para tentar o oitavo título, se a Mercedes tiver o melhor carro não vai ser o colega de equipa a atrapalhar independentemente da sua rapidez. Agora se a Mercedes não for o carro dominante acredito querem o melhor dos dois e o Russell dessa forma tem alguma oportunidade de ganhar.

garantia4



O chefe do grupo disse muito claramente no início de 2017 que jamais se repetiria um novo 2016.