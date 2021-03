Sondagem da Semana: Como devem ser os acidentes mostrados ao público?

O primeiro fim de semana de Fórmula E foi repleto de drama e incidentes, com dois deles a provocarem calafrios aos pilotos e às equipas. O acidente de Alex Lynn apenas foi mostrado quase 24 horas depois, com imagens das câmaras de segurança do circuito, não tendo sido mostrada uma repetição onde se visse o que aconteceu logo após o sucedido.

Esta postura contrasta com a que vimos no acidente de Romain Grosjean, na F1 em que as imagens foram repetidas várias vezes e de vários ângulos. Houve um aproveitamento claro do que aconteceu e as imagens foram vistas em todo o mundo.

Com duas abordagens opostas é talvez a altura certa para tentar entender o que os leitores do AutoSport pensam sobre o assunto. O desporto motorizado é e será sempre perigoso e todos os intervenientes conhecem os ricos, pelo que os acidentes fazem parte. Mas como devem ser mostrados ao público? Seguindo a “filosofia Fórmula E” que não divulgou as imagens até ao outro dia, ficando no ar a incerteza do que aconteceu e até da gravidade da situação? Ou a “filosofia F1” que depois de ter a certeza que o piloto está bem explora de todas as formas as imagens captadas? Como sempre, a caixa de comentários deve complementar o seu voto.

