Sondagem da Semana: Como devem ser os acidentes mostrados ao público? – Resultado

O primeiro fim de semana de Fórmula E foi repleto de drama e incidentes, com dois deles a provocarem calafrios aos pilotos e às equipas. O acidente de Alex Lynn apenas foi mostrado quase 24 horas depois, com imagens das câmaras de segurança do circuito, não tendo sido mostrada uma repetição onde se visse o que aconteceu, logo após o sucedido.

Esta postura contrasta com a que vimos no acidente de Romain Grosjean em que as imagens foram repetidas várias vezes e de vários ângulos. Houve um aproveitamento claro do que aconteceu e as imagens foram vistas em todo o mundo.

Com duas abordagens opostas é talvez a altura certa para tentar entender o que os leitores do AutoSport pensam sobre o assunto. O desporto motorizado é e será sempre perigoso e todos os intervenientes conhecem os ricos pelo que os acidentes fazem parte. Mas como devem ser mostrados ao público? Seguindo a “filosofia Fórmula E” que não divulgou as imagens até ao outro dia, ficando no ar a incerteza do que aconteceu e até da gravidade da situação? Ou a “filosofia F1” que depois de ter a certeza que o piloto está bem, explora de todas as formas as imagens captadas?

O resultado da votação não podia ser mais claro. 82.7% dos leitores que votaram consideram que a abordagem correta é a da F1. No caso do acidente de Grosjean, esperou até ter a certeza que o piloto estava bem e usou as imagens para dar aos espetadores uma visão clara do que aconteceu, aproveitando também para ganhar visibilidade com isso, pois o público em geral procura este tipo de imagens com muito mais facilidade.

Apenas 8.3% consideram que a abordagem da Fórmula E foi correta. Apesar de saberem que Lynn estava bem de saúde, todos ficaram à espera para saber o que realmente se passou e apenas uma repetição de uma das câmaras de segurança foi mostrada. Talvez tenha sido o “azar” da produção de não ter captado o momento e a espera tenha servido para aguçar a curiosidade mas a verdade é que apenas mais de 12h depois ficamos com a real noção do que tinha acontecido.

5.6% são contra a divulgação de imagens dos acidentes e 3.4% escolheram a opção “outra”.

Não vale a pena escamotear a realidade que os acidentes são parte do espetáculo e que ainda há muita gente que vê corridas pelos incidentes. É uma vertente mais dramática mas que é parte intrínseca do desporto. A forma como é tratada deve ser ponderada pois é um assunto delicado. Acima de tudo deve estar o bem estar do piloto e da sua família e apesar dos acidentes terem de ser vistos não se deve entrar no exagero. Como em tudo na vida o bom senso e o equilibrio deve ser regra fundamental, mas os leitores do AutoSport deixaram claro que querem ver os acidentes.

VOX POP

Homem_do_Leme

Ao contrário do que aqui é referido, o acidente do Grosjean não foi mostrado de imediato.

Viu-se sim o acidente a ocorrer quando a corrida decorria em direto, mas depois retiraram as imagens e filmaram os carros a dirigirem-se para as boxes quando mostraram a bandeira vermelha.

Pareceu-me que só após se aperceberem que o piloto tinha (felizmente) saído pelo próprio pé e que as consequências não eram graves é que mostraram as imagens detalhadas, e aí sim fomos brindados com uma overdose de repetições.

Para mim este é o procedimento correto, muito embora se saiba que com as redes sociais se alguém divulgar algumas imagens do sucedido rapidamente estas vão correr o mundo.

Depois e infelizmente temos “n” órgãos de comunicação que são como abutres: só lhes interessa o sangue e os acidentes graves, caso contrário nem dão os resultados das corridas…

@[email protected]

Acho que devem ser mostrados de forma evidente, mas sem sensacionalismo. Não deve haver uma exposição como antigamente se fazia, mas sinceramente acho que, e, referindo-me à Fórmula E que estava a assistir em direto, provavelmente como tantos outras pessoas, nem percebi de onde e a que propósito apareceu aquela bandeira vermelha, quando a corrida ainda decorria e nada de especial aparentemente se passou (aos olhos dos espectadores). Se estamos a ver, devemos no mínimo entender as causas… e as relativas consequências.

necax007

Sem abuso e sensacionalismo devem mostrar tudo na integra, e por mais de um motivo:

1º Os acidentes fazem parte do desporto automóvel. São muitas vezes o ponto decisivo numa corrida.

2º A transmissão de uma corrida de F1 é paga na integra pelos subscritores. A corrida involve todo o seu tempo de duração e todos os acontecimentos na sua duração.

3º Tal como um jogador de futebol ou de outro desporto, um piloto de F1 é uma figura pública enquanto corre e tanto ele como a sua família devem estar preparados para estarem expostos. Quando lhes corre bem e quando infelizmente estão em perigo.

Dito isto, o bom senso também deve imperar. Não há necessidade de mostrar a imagem de um piloto a ter um acidente que consequência gravíssimas 50 vezes seguidas.