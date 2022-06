Sondagem da Semana: Carlos Sainz tem capacidade para ser candidato ao título? | AutoSport

Carlos Sainz tem tido um início de temporada complicado. Erros, azares, falta de confiança no carro e problemas de adaptação à nova máquina têm dado dores de cabeça ao piloto espanhol que está praticamente arredado das contas do título. Depois de três épocas em grande nível, duas na McLaren e uma na Ferrari, Sainz tem perdido crédito e a corrida no Canadá, em que podia ter tentado a vitória foi vista por alguns como a prova de que o espanhol não tem estofo de campeão.

O desafio desta semana para os leitores AutoSport é avaliarem Carlos Sainz. Será o espanhol um piloto capaz de lutar pelo título? Ou será apenas um piloto destinado a ser um número dois na Ferrari? A caixa de comentários pode e deve ser usada para complementar a sua opinião.

