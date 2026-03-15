SONDAGEM: Com duas corridas, a F1 está no caminho certo, ou é cada vez pior?

Com o asfalto de Xangai ainda quente e as malas feitas para um hiato forçado de 33 dias, a Fórmula 1 de 2026 entra na sua primeira grande fase de reflexão. Entre o fulgor da estreia na Austrália e a confirmação na China, o veredito dos adeptos parece tudo menos unânime.

Se, por um lado, a incerteza estratégica e a aerodinâmica ativa prometem agitar o pelotão, por outro, as críticas à complexidade da gestão de energia e ao “feeling” dos carros continuam a ecoar no paddock. Antes de mergulharmos no silêncio deste intervalo inesperado, queremos medir o pulso à vossa paixão: esta nova era está a acelerar no sentido correto ou a essência da F1 está a perder-se pelo caminho?

Responda à sondagem, de modo a perceber se a segunda corrida do ano mudou muitas perceções…