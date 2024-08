Sondagem: A Red Bull fez bem em manter Sergio Pérez? – Resultados

“Ele ganhou seis, sete corridas para nós, foi segundo no campeonato do mundo no ano passado, sabe Deus quantos pódios… foi a combinação mais bem sucedida que já tivemos como dupla de pilotos”, disse Horner. “E o que é frustrante para toda a gente é o Checo ter dificuldades porque ninguém o quer ver a ter dificuldades. A equipa tem estado e continua a apoiá-lo. Toda a gente quer vê-lo a ter sucesso, porque dói vê-lo na situação em que está.”

A Red Bull renovou a aposta em Sergio Pérez, mantendo o piloto mexicano até ao final da época. Christian Horner confirmou que Sergio Perez vai manter o seu lugar na Red Bull e continuar como companheiro de equipa de Max Verstappen até ao final da temporada. Esta decisão surgiu após discussões na segunda-feira sobre o futuro de Perez, na sequência das críticas do conselheiro de desportos motorizados da Red Bull, Helmut Marko, sobre o desempenho de Perez no Grande Prémio da Bélgica, onde começou em segundo lugar, mas terminou em sétimo após uma penalização.

