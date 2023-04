Shaila-Ann Rao terá acusado Presidente da FIA de sexismo | AutoSport

Em novembro de 2022 a FIA anunciou que Shaila-Ann Rao deixaria o cargo de Secretária-Geral Interina para o Desporto Automóvel no final do ano, no entanto segundo a publicação britânica The Telegraph, teria enviado uma carta à entidade federativa acusando Mohammed ben Sulayem, de comportamento sexista antes da sua saída.

O presidente da FIA continua sob pressão. Depois de em fevereiro ter enviado uma carta aos responsáveis das equipas a anunciar que iria entregar o controlo da Fórmula 1 a Nikolas Tombazis, depois de uma série de controvérsias, entre as quais algumas declarações recuperadas de um site antigo de ben Sulayem. Agora, tendo em conta a investigação efetuada pelo The Telegraph, o presidente da FIA será acusado por alguns atuais e antigos membros da entidade federativa de ter um comportamento “errático e de bullying”, garantindo ainda que o presidente não gostava quando Shaila-Ann Rao lhe dizia não em público. Após a carta enviada por Rao, a FIA nada terá feito, avança ainda o jornal britânico.

No entanto, em declarações à Sky, um porta-voz da FIA garante que a entidade “leva muito a sério as alegações de abuso e trata todas as queixas através de procedimentos sólidos e claros”. No que diz respeito às alegações de sexismo noticiadas pelo The Telegraph, “foi seguido o devido processo, com uma negociação amigável conduzida pelo Presidente do Senado e, como tal, não foi feito qualquer encaminhamento para o Comité de Ética”, disse ainda o mesmo porta-voz, acrescentando que “não foram recebidas quaisquer queixas contra o Presidente”.

Shaila-Ann Rao substituiu em junho do ano passado Peter Bayer, que para além de Secretário-Geral para o Desporto Automóvel era também diretor executivo da Fórmula 1, com Bernie Ecclestone a considerar um erro esta escolha devido à ligação passada de Rao à Mercedes. Na altura da sua saída, sem confirmar qualquer nome para a vaga, podia ler-se no comunicado da FIA que “Shaila-Ann geriu com sucesso este período de transição, prestando um valioso apoio e assistência ao Presidente da FIA e à organização durante este período que está agora a chegar ao fim”.

O que fica claro neste momento é que Mohammed ben Sulayem continua a ser notícia, apesar de se ter resguardado mais a partir do início deste ano.