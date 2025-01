SF-25: o primeiro Ferrari de Hamilton já tem nome…

A Ferrari revelou o nome do monolugar que marcará a estreia de Lewis Hamilton com a Scuderia: SF-25. O bólide será apresentado oficialmente no dia 19 de fevereiro, apenas um dia após o evento inaugural da temporada de 2025, que acontecerá no The O2, em Londres.

Mantendo a tradição recente, o nome segue a mesma linha dos seus antecessores, SF-23 e SF-24, consolidando a identidade da marca nos últimos anos. Mas, para além do nome, o que realmente importa é o que este carro trará de novo e como se adaptará ao talento de Hamilton, que inicia uma nova era ao lado de Charles Leclerc.

Enquanto aguarda a grande revelação, a Ferrari tem intensificado a preparação para a temporada, realizando testes tanto na sua pista privada de Fiorano — onde Hamilton já teve o seu primeiro contacto com a equipa — como no Circuito de Barcelona-Catalunha. No entanto, a sessão em Barcelona foi marcada por um incidente inesperado: um acidente de Hamilton interrompeu os testes, mas nada que abale muito os planos da Scuderia para os próximos dias.

O foco agora está no futuro imediato. A Ferrari deverá participar num teste de pneus da Pirelli na próxima semana, antes do aguardado shakedown do SF-25, que acontecerá em Fiorano a 19 de fevereiro. Depois disso, Hamilton e Leclerc terão a primeira grande oportunidade de explorar os limites do novo carro nos testes de pré-temporada no Bahrain, de 26 a 28 de fevereiro.