Sete Grandes Prémios de Fórmula 1 interrompidos pela chuva… só no Séc XXI | AutoSport

Falando só no Século XX1, já houve várias corridas interrompidas devido à chuva. Mas todas começaram. Para já o GP da Bélgica, ainda não arrancou. O GP da Europa de 2007 foi interrompido devido à chuva. Antes, houve acidentes envolvendo Jenson Button, Nico Rosberg, Adrian Sutil, Lewis Hamilton, Scott Speed e Vitantonio Liuzzi.

O GP da Malásia de 2009 também foi interrompido, após acidentes de Sébastien Buemi, Sebastian Vettel e Giancarlo Fisichella. Foram atribuídos metade dos pontos. Em 2010 o GP da Coreia foi interrompido devido à chuva o mesmo sucedendo com o GP do Canadá de 2011 e o GP da Malásia 2012.

Em 2014, o malfadado GP do Japão, onde Jules Bianchi teve o acidente que levaria à sua morte já em 2015, também foi interrompido devido ao tufão. Por fim, o GP do Brasil 2016 foi interrompido devido à chuva. Kimi Räikkönen saiu de pista.