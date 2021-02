Sergio Pérez: “Red Bull precisa de estilo de condução peculiar”

Vamos esperar que estas declarações de Sergio Pérez não indiciem o começo dos problemas que tiveram os seus dois antecessores, Pierre Gasly e Alex Albon, com o carro. Todos sabemos que somente Max Verstappen tem conseguido tirar o melhor partido possível dos Red Bull, enquanto os seus companheiros de equipa lutam contra as dificuldades, mas estas declarações de Sergio Pérez deixam perceber que o ‘problema’ pode estar na forma como os sucessivos pilotos conseguem (ou não) adaptar-se às ‘manhas’ do carro: “Uma das coisas que me chamou a atenção no simulador, é o nível de aderência na parte da frente do carro, que é muito alto. Posso compreender imediatamente porque é que nem todos os pilotos conseguiram tirar partido deste carro, pois não é fácil extrair o melhor dele. Mas se encontrar essa janela, que é difícil de encontrar, pode ser bastante rápido”. Começou por dizer Pérez. Quando lhe foi pedido para explicar melhor o que queria dizer com essas palavras, o mexicano deixou claro que precisa de tempo para se adaptar ao carro: “É um carro que requer um estilo de condução bastante peculiar. Muito específico. Mas é um super carro. O Alex (Albon) guiou o carro anterior eu falei com ele, e como piloto, compreendi rapidamente o que ele estava a dizer pouco depois de entrar no carro. É um dos pontos fortes da Red Bull, mas é também uma das partes que torna o carro mais difícil”, disse Pérez que diz necessitar de algumas corridas para começar a produzir melhor, pois quer manter.se na equipa para lá deste ano.