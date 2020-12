Sergio Perez perto de ser anunciado na Red Bull

Já parece haver poucas dúvidas que Sergio Pérez vai mesmo ser piloto da Red Bull em 2021. O anúncio oficial deve ser feito ainda hoje.

Alex Albon desperdiçou todas as oportunidades que lhe foram dadas, os responsáveis da equipa de Milton Keynes esticaram a corda ao máximo, dando todas as hipóteses ao anglo-tailandês, mas este não respondeu com consistência em pista alternando períodos bons com outro muito abaixo do que se espera a um piloto Red Bull. Foi ao pódio no Grande Prémio da Toscânia, mas terminou o campeonato 109 pontos atrás de Max Verstappen. Com Pérez, a Red Bull vai ganhar um piloto muito experiente, que permitirá incomodar muito mais vezes os pilotos da Mercedes e se as equipas do 2º pelotão conseguirem dar mais um salto de competitividade, o ano de 2021 promete.

São várias as fontes que dão o negócio Pérez como concretizado, mas até à comunicação oficial tudo pode acontecer.