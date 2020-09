Sergio Pérez: Fórmula ou Indycar em 2021?

Um super-piloto mexicano vindo da Fórmula 1 rumar à McLaren na Indycar. Parece o cenário perfeito para o seguimento da carreira de Sergio Pérez, mas o atual piloto da Racing Point pode querer para já manter-se na F1. Marcus Ericsson percorreu esse caminho e está longe de se ter arrependido.

O ex-piloto da Alfa Romeo foi para Schmidt Peterson Motorsports para a sua primeira temporada de IndyCar em 2019, e as suas prestações convenceram os fãs americanos. Rumou à Chip Ganassi Racing onde está firme na equipa ao lado do seu colega sueco, Felix Rosenqvist.

A verdade é que a F1 precisa mais de Pérez do que o inverso mas agora resta saber se aceita o desafio. O destino lógico seria a equipa da McLaren na IndyCar, a Arrow McLaren SP e o chefe da equipa de F1, Zak Brown, já confirmou o seu interesse em levar Perez para a América.

Sabe-se que uma das grandes mais valias de Pérez é a sua capacidade de gerir o comportamento dos pneus e como se sabe isso na IndyCar é absolutamente fundamental onde gerir bem os pneus e fazê-los durar é decisivo. Mas a Arrow McLaren SP não é a Penske ou a Ganassi. Mas talvez fosse uma boa equipa para Pérez se adaptar à IndyCar. Vamos ver como evolui o processo.