Sergio Perez assume novo papel na Red Bull

Sergio Perez não se despediu totalmente da Red Bull, apesar de ter perdido a sua vaga para Liam Lawson após uma dececionante temporada de 2024. Christian Horner, chefe da equipa, anunciou que o mexicano participará em alguns eventos de exibição no próximo ano, provavelmente algo que ficou acertado durante as conversas de cessação de contrato. Por muito que a Red Bull tenha que pagar ao seu ex-piloto decorrente do acordo mútuo, pelos vistos há algumas contrapartidas pelo meio, o que tem alguma lógica porque Pérez continua a ter forte imagem em muitos mercados e tê-lo nesses eventos continua a ter o seu valor.

Após quatro anos na equipa, os dois lados concordaram com a separação, motivada pela acentuada quebra de desempenho de Perez, que marcou apenas 49 pontos nas últimas 18 corridas e impactou a perda do título de construtores pela Red Bull. Contudo, Horner destacou as contribuições significativas do mexicano em temporadas anteriores, incluindo o título de construtores em 2022/23 e o seu papel crucial em Abu Dhabi 2021.

A decisão permitirá que Perez passe mais tempo com a sua família e reflita sobre o seu futuro, disse Horner ao Talksport.