Será que Vettel vai abandonar a Fórmula 1?

Como se pode calcular, a especulação sobre o próximo passo da Sebastian Vettel é grande neste momento e há quem “jure a pés juntos” que o alemão se vai retirar da Fórmula 1.

A Ferrari anunciou que Vettel não vai ficar na equipa Maranello para além de 2020, Mattia Binotto, diz que não havia “nenhuma razão específica” para esta decisão, enquanto Vettel alega que a necessária “harmonia perfeita” já não existe: “As questões financeiras não desempenharam qualquer papel nesta decisão. Não é assim que eu penso quando se trata de fazer certas escolhas e nunca o será. O que tem acontecido nestes últimos meses levou muitos de nós a refletir sobre quais são as nossas verdadeiras prioridades na vida. Eu próprio dedicarei o tempo de que preciso para reflectir sobre o que realmente importa quando se trata do meu futuro”, disse Vettel.



Como se pode calcular, estes comentários levam a várias interpretações e a mais referida é o abandono: “Toda a sua essência no ano passado foi um pouco como se ele não quisesse estar presente”, disse o antigo piloto Mika Salo ao jornal finlandês Ilta Sanomat.

Norbert Haug, ex-chefe da Mercedes, concorda: “A questão para ele era se lutamos juntos. Será que tenho a atenção de que preciso? O meu colega de equipa é o preferido dos responsáveis da equipa? são questões que ele deve ter colocado a si próprio.

Penso que o Sebastian tomou uma decisão muito consistente”, disse, ao jornal Bild. Pedro de la Rosa também desconfia da ‘reforma’: “Ele já não fala em ganhar corridas ou campeonatos mundiais, mas em querer o melhor para o seu futuro. E provavelmente isso está longe de serem corridas. As suas palavras soam como despedida”, disse o espanhol.

Ralf Schumacher acha que Vettel prefere sair porque há demasiadas “lutas de bastidores. Se um piloto já não se sente confortável, ou já não sente o apoio, então tem de se ir embora. Mas é claro que ele tem alternativas”, disse ao Sport1.

Será que têm razão e Vettel vai abandonar a Fórmula 1? Seria uma enorme perda para a modalidade. Vettel ainda tem muito para dar, se tiver vontade para isso. Seja como for, o que já fez na F1 coloca-o entre os melhores. A sair, nunca sairá pela porta pequena. Pelo menos aos olhos dos verdadeiros adeptos da Fórmula 1.