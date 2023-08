Será a FIA o maior problema da F1? | AutoSport

Sabemos que a FIA é responsável pela parte desportiva e técnica da F1, com os promotores do campeonato, atualmente a Liberty Media a tratar da parte comercial e tudo o que isso implica. A Liberty sempre quis envolver-se mais na parte técnica e desportiva, mas, no final, quem decide é a FIA. Será que a FIA é o grande problema da F1?

David Croft, comentador da F1 considera que sim e que as regras estão a ficar demasiado complicadas:

“O problema dos detentores de direitos comerciais é que não são eles que ditam as regras e penso que chegou a altura de aproximar mais as duas partes. Temos de pensar no espetáculo e o marketing tem de ser um pouco mais importante do que a engenharia, mas também temos de manter o equilíbrio. É necessária uma simplificação das regras porque estão a ficar demasiado complicadas e temos de encontrar uma forma de as simplificar.”