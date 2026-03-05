Ser rápido já não é só “andar a fundo”: a revolução da energia na Fórmula 1…
Fórmula 1 2026: o custo energético como nova variável da performance…
As declarações dos pilotos, quanto ao que passou a ser o principal desafio prático para os pilotos com os novos regulamentos da Fórmula 1, convergem numa leitura: a performance passará por gerir recursos volta a volta, com decisões que deixam de ser apenas de trajetória e travagem e passam a integrar, de forma constante, o custo energético de cada ação.
Com o pelotão a enfrentar os novos carros em condições reais pela primeira vez, o GP da Austrália surge como o primeiro teste a uma variável que, segundo os próprios pilotos, pode transformar um bom esforço numa volta “um segundo” mais lenta.
Piastri: novas exigências “não intuitivas” pedem disciplina
Oscar Piastri concorda que a condução e o acerto do carro passaram a estar ainda mais condicionados pela unidade motriz. “Há muitas coisas que são diferentes… tudo está optimizado à volta de tirar o máximo da unidade motriz”, afirmou, reconhecendo que esse elemento sempre existiu, mas que agora é “de longe o maior”.
O australiano destacou um obstáculo adicional: “o difícil nestes novos regulamentos é que muitas das coisas que temos de aprender a fazer como pilotos não são muito intuitivas”, o que exige habituação e “muita disciplina”.
Albon: ser rápido já não é só “andar a fundo”
Alex Albon reforçou a ideia de que os fundamentos se mantêm, mas que a energia assume um peso superior ao de épocas anteriores. “No fim, um carro de corrida é um carro de corrida, tem acelerador e travão, mas a energia é um aspecto maior”, afirmou. Para o piloto, 2026 obriga a uma abordagem mais eficiente: “não é sempre sobre estar apenas a fundo; é sobre estar mais consciente da energia, sobre se consegues ser mais eficiente”.
FOTO MPSA Agency
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV Resumo da Intercup/Winter Cup 20264 Março 2026 00:03
-
AutoSport TV Resumo da Baja Montes Alentejanos4 Março 2026 00:01