Senna: Série da Netflix já tem data de lançamento

A série sobre a vida e a carreira de Ayrton Senna estreia a 29 de novembro. A série retrata os altos e baixos da lenda do automobilismo, que morreu num acidente no Grande Prémio de San Marino de 1994.

Gabriel Leone interpreta o tricampeão mundial Senna e Matt Mella o seu rival Alain Prost. A série conta ainda com Patrick Kennedy no papel do chefe da equipa McLaren, Ron Dennis, e Pamela Tomé no papel da namorada de Senna, Xuxa Meneghel.

His career transformed the sport. His legacy inspired the world.

SENNA, the story of one of the greatest Formula 1 drivers of all time, premieres November 29. pic.twitter.com/d95Mzb9H56

