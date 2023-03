“Senna”: Gabriel Leone interpreta Ayrton Senna em minissérie de seis episódios | AutoSport

A plataforma de streaming Netflix volta a apostar num conteúdo relacionado com a Fórmula 1 e vai retratar a história do homem que se transformou em herói nacional do Brasil e conquistou o mundo, dentro e fora da Fórmula 1: Ayrton Senna.

“Senna” é produzido pela Gullane, uma das maiores produtoras e promotoras do mercado audiovisual brasileiro, e conta com a participação ativa da família do piloto, com a realização a cargo de Vicente Amorim e Julia Rezende, enquanto o ator Gabriel Leone assumirá o papel de Ayrton Senna.

“É uma enorme responsabilidade e uma grande honra poder interpretar um ícone que inspirou tantas pessoas ao longo da sua vida, exibindo o talento desportivo brasileiro pelo mundo inteiro”, disse o ator em comunicado da plataforma de streaming. “Saber que vamos levar esta história a milhões de pessoas de muitos países através da Netflix inspira-me a encarar este como um dos maiores papéis da minha carreira”.

Durante seis episódios “Senna” vai dar conta da personalidade e das relações pessoais do tricampeão de Fórmula 1, sendo o ponto de partida desta série a mudança do piloto para Inglaterra para competir na Fórmula Ford. A data de lançamento da minissérie não foi confirmada, mas deverá acontecer durante o próximo ano.

Foto: Netflix