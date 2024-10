Senna, da Netflix, trailer oficial divulgado: “eu sei que posso ser campeão”

A série sobre a vida e a carreira de Ayrton Senna estreia a 29 de novembro na Netflix. Retrata os altos e baixos da lenda do automobilismo, que morreu num acidente no Grande Prémio de San Marino de 1994,em Imola. Precisamente 30 anos depois, uma série que conta muitas das histórias que tornaram Ayrton Senna da Silva a lenda que ainda hoje é…

A Netflix acaba de mostrar a bandeira verde para a aguardada série ‘Senna’, uma imersão cinematográfica na vida do tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna da Silva, cuja lenda atravessa décadas e corações. Com estreia marcada para 29 de novembro, a série promete revisitar o brilho inigualável do piloto brasileiro, desde as suas primeiras aventuras no karting até a glória e o drama da sua carreira na F1, culminando no fatídico dia 1 de maio de 1994, em Imola.

Com seis episódios, a produção vai muito além das pistas. Cada ‘curva’ da trama explora os desafios, rivalidades e relações pessoais de Ayrton Senna. O ator Gabriel Leone, conhecido internacionalmente pelo filme Ferrari, assume o desafio de interpretar Senna, trazendo à vida o vigor, a paixão e a coragem que o marcaram. Aos 31 anos, Leone aprendeu bem o peso e a honra de encarnar o tricampeão mundial, que fez da velocidade o seu palco e da Fórmula 1 uma lenda.

O trailer, lançado a exatos 30 dias da estreia mundial, oferece um vislumbre das pessoas e histórias que moldaram Ayrton Senna. Entre os personagens estão figuras-chave, como Lilian de Vasconcellos (ex-esposa), Jean-Marie Balestre (ex-presidente da FIA), Galvão Bueno (narrador e amigo), Niki Lauda (ex-piloto e mentor), Adriane Galisteu (namorada de Senna), Alain Prost (seu eterno rival e, ironicamente, amigo), e Xuxa Meneghel (a famosa apresentadora e também ex-namorada).

Desde o kart improvisado que o seu pai, Milton, construiu até os melhores circuitos do planeta, a série acompanha a jornada de um jovem sonhador que, no topo do automobilismo, se tornou o ícone brasileiro. A série não ignora a intensidade da sua breve, mas brilhante carreira, nem o impacto da sua trágica morte aos 34 anos, deixando a marca de um herói (i)mortal nos corações de milhões.

Certamente que se pode preparar para (re) viver, agora através dos ‘olhos’ da Netflix, a experiência visceral de Ayrton Senna. Cada cena promete ser uma viagem pela glória, pela dor e pelo legado imortal de uma lenda que transcendeu a Fórmula 1 e deixou uma marca que só cresce com o tempo.

Os pilotos míticos da Fórmula 1 são mais que vencedores; são lendas que capturaram os corações dos adeptos e transformaram a competição mais do que um espetáculo emocionante. Na década de 1950, Juan Manuel Fangio, com sua precisão e elegância, tornou-se o símbolo da excelência. Nos anos 60 e 70, o carisma de Jackie Stewart e a bravura de Niki Lauda – que sobreviveu a um acidente devastador e voltou ainda mais forte – são bons exemplos de pilotos que trouxeram para os fãs a ideia de que ser piloto era também um ato de coragem.

Ayrton Senna, com seu talento explosivo e dedicação implacável, elevou o amor pela F1 a outro nível, tornando-se um ícone global. O seu estilo agressivo e apaixonado fez dele mais que um piloto, tornou-se um herói que transcendeu as fronteiras do desporto e ainda hoje emociona multidões.

Após a sua morte, outros pilotos continuaram a fortalecer o seu legado. Michael Schumacher dominou com intensidade e mestria, marcando uma era de vitórias na Ferrari e cativando fãs com a sua sede de vitória. Já na última década, Lewis Hamilton não apenas superou recordes, mas também trouxe uma nova consciência sobre igualdade e sustentabilidade, inspirando as futuras gerações dentro e fora das pistas. Agora é a vez de Max Verstappen, que com a sua irreverência é um bom espelho das novas gerações de pilotos. Todos eles deixaram e deixam nos adeptos uma marca que vai além dos troféus e tempos por volta; eles são memórias, inspirações e símbolos de um espírito inquebrável que define o que é ser uma verdadeira lenda do automobilismo. Não perca a série.