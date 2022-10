Sem Oscar Piastri é Jack Doohan a próxima aposta da Alpine para a Fórmula 1 | AutoSport

Depois da saga Oscar Piastri-McLaren-Alpine, Jack Doohan é aposta do programa de jovens pilotos dos franceses para a Fórmula 1. Para já, o objetivo é dar ao australiano, filho do pentacampeão do Mundo de motociclismo Michael Doohan, todas as ferramentas para vencer a Fórmula 2 na próxima temporada.

“O foco imediato de Jack tem de ser ganhar o campeonato de F2 no próximo ano”, confirmou Otmar Szafnauer, chefe de equipa da Alpine. “Vamos apoiá-lo através desse processo e ajudá-lo ao longo do caminho, dando-lhe também algum tempo num carro para o preparar para a Fórmula 1”.

O responsável da equipa francesa acrescentou ainda, que depois de decidir contratar Pierre Gasly para o lugar deixado vago por Fernando Alonso no final da corrente época, a estrutura vai começar a procurar dar mais tempo a Jack Doohan em monolugares de Fórmula 1 e no processo de integração na competição rainha do automobilismo.

Doohan venceu três corridas de F2 esta temporada e é o atual quarto classificado do campeonato com duas corridas ainda por realizar, podendo ainda ser o piloto escolhido para realizar treinos livres 1 com a equipa.