Sebastien Vettel “abre a porta à F1” e ‘desconversa’ quanto à Porsche e a Le Mans

O nome de Sebastien Vettel voltou a surgir como rumor para o lugar de Lewis Hamilton, que sai da Mercedes e vai para a Ferrari em 2025. Vettel diz que o regresso à F1 poderia ser “atrativo e interessante” ao revelar conversações com Wolff, patrão da Mercedes.

Vettel diz que não se sente demasiado velho para competir na Fórmula 1 e que estaria potencialmente interessado num regresso ao desporto se o ‘pacote’ fosse adequado.

Vettel pendurou as luvas e o capacete no final da campanha de 2022, após duas temporadas desafiantes com a Aston Martin – mas com 13 lugares disponíveis na grelha do próximo ano, e pilotos como Fernando Alonso a correr para lá dos 40 anos, Vettel, de 36 anos, admitiu considerar um regresso ao campeonato.

“Quanto melhor for o carro, quanto melhor for a equipa, mais excitante é a perspetiva de ser bem sucedido”, disse Vettel em declarações à Radio X no Reino Unido.

“Estou a acompanhar o desporto, vejo o que se passa. E [um retorno] pode ser atraente e interessante, mas realmente depende do pacote completo, porque é um grande compromisso também, com todas as outras coisas acontecendo fora da atividade de pilotar. Para considerar seriamente, dependeria muito do pacote. Do ponto de vista da idade, sinto-me muito jovem com todos os rapazes que ainda andam por aí e assinam grandes contratos, estando por aí há mais tempo – parece que posso ter mais 10 anos no desporto! Por isso, estou definitivamente à frente deles em termos de manter a forma”.

Com a saída de Lewis Hamilton da Mercedes para a Ferrari na próxima época, um lugar nas Flechas de Prata está entre os mais procurados da grelha.

Quando questionado pela Sky Sports sobre como se sentiria em relação a uma oferta para pilotar para a Mercedes, Vettel respondeu: “Tive conversas com ele [o patrão da Mercedes, Toto Wolff], não propriamente sobre o lugar. Também falámos sobre toda a situação. Mas também falei com outros, porque continuo a manter-me em contacto de vez em quando. Tenho alguns projectos e ideias em conjunto com a F1. Veremos se vão resultar ou não.

“Por isso, mantenho-me em contacto. Não sei. Acho que temos de fazer mais alguns telefonemas e conversas para sabermos um pouco mais. Mas de certeza que [a Mercedes] é um dos melhores lugares da grelha.”

Uma das razões pelas quais Vettel decidiu abandonar o desporto foi para poder passar mais tempo com os seus filhos. Um regresso às corridas iria levá-lo de novo para a estrada e para longe da família durante grande parte do ano – com o tetracampeão a admitir que esse seria um fator a considerar.

“É uma decisão que tomo por mim, mas que também tomo pela família”, acrescentou Vettel. “Os miúdos já disseram que adoram as coisas como estão agora. Eles não gostariam muito de voltar, mas disseram isso sem [eu] perguntar, para ser honesto. Dependendo do carro, será algo que discutiremos juntos, obviamente.”

Entretanto, depois de ter testado um Hypercar Porsche 963 em Motorland Aragon na semana passada, falou-se que Vettel poderia participar em Le Mans este ano com o fabricante alemão. Mas Vettel disse que não achava que essa perspetiva fosse “realista”, acrescentando: “Foi muito emocionante, muito diferente ter um teto sobre a cabeça. Mas sim, foi uma experiência fixe”. E temos de a aceitar – não há nada que possamos fazer. É óbvio que não vale a pena voltar atrás e discutir demasiadas coisas. Seguimos em frente e esperamos estar um pouco mais afastados, os carros, aqui”.

George Russell foi questionado quanto aos rumores de Vettel e a resposta foi a óbvia: “o Sebastian é uma grande pessoa e é um tetracampeão mundial e, com certeza, a sua personalidade faz falta na grelha e penso que é importante termos os 20 melhores pilotos do mundo a competir por vitórias e campeonatos. Por isso, como já disse antes, estou muito feliz e aberto a ter qualquer pessoa como meu colega de equipa, quer seja um campeão do mundo ou um estreante, isso não muda a forma como faço as coisas. E como já disse, darei as boas-vindas a qualquer pessoa”.