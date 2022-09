Sebastian Vettel vai competir na Corrida dos Campeões de 2023 após saída da F1 | AutoSport

Sebastian Vettel vai regressar à Corrida dos Campeões (RoC) no próximo ano, naquela que deverá ser a sua primeira atividade como piloto após se reformar da Fórmula 1, no final da presente temporada.

O tetracampeão do mundo não deu qualquer indicação do que iria fazer após a sua saída, mas permaneceu aberto à possibilidade de competir noutro lugar.

A Corrida dos Campeões (RoC) vai regressar à Suécia no final de janeiro do próximo ano, após um evento de sucesso no país nórdico em 2022.

Vettel chegou à final do evento ‘Champion of Champions’, mas foi derrotado pela lenda do WRC Sebastien Loeb.

Outros nomes que foram confirmados para o RoC do próximo ano são Mika Hakkinen, a dupla pai/filho de Petter e Oliver Solberg, Johan Kristoffersson e Jamie Chadwick.

Vettel já participou várias vezes no RoC e venceu o evento Champion of Champions em 2015, derrotando Tom Kristensen na final.

Ele também teve sucesso durante vários anos na Taça das Nações, competindo ao lado do compatriota Michael Schumacher.

Desde então, Vettel compete com o filho de Michael, Mick, inclusive na prova de 2022, onde foram derrotados nos quartos-de-final pela equipa dos EUA, composta por Jimmie Johnson e Colton Herta.

A Corrida dos Campeões de 2023 vai ocorrer entre os dias 28 e 29 de janeiro.