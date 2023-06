Sebastian Vettel regressa a Nürburgring aos comandos de um Red Bull | AutoSport

Sebastian Vettel vai regressar aos comandos do RB7, carro com que venceu o mundial de Fórmula 1 na temporada de 2011, para uma demonstração no circuito de Nürburgring Nordschleife durante o fim de semana da prova das 12 horas da Nürburgring Endurance Series. Depois de ter sido confirmado a presença no ‘Goodwood Festival of Speed’ para conduzir alguns dos monolugares da sua coleção privada como forma de celebrar a sua carreira e promover o futuro sustentável do desporto motorizado, Vettel faz nova pausa na ‘reforma’ a 9 de setembro para o evento Red Bull Formula Nürburgring´ no circuito alemão, que deverá receber ainda outros pilotos e marcas. No evento estará ainda Daniel Ricciardo ao volante do RB8.