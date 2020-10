Sebastian Vettel: “Hamilton vai bater o recorde, mas Schumacher tinha algo diferente”

Este fim de semana no Grande Prémio do Eifel Lewis Hamilton igualou o recorde de Michael Schumacher, ao conseguir a vitória número 91 na sua carreira na Fórmula 1.

A reagir a este marco, Sebastian Vettel tem muito respeito e admiração por Hamilton, mas afirma que Schumacher continuar a ser o melhor que ele viu. Ao motorsport.com, Vettel afirmou que «É um número que nunca pensei que fosse igualado. Tenho a certeza que ele vai bater esse número. No entanto, tenho de dizer que o Michael tinha algo que não vi até agora noutro piloto».

«Ele tinha um talento natural, que é difícil de explicar. Não o vi quando era novo, mas estive com ele na Race Of Champions algumas vezes. Por isso, vi as qualidades dele e o controlo que ele tinha sobre os carros. Além disso, ele tinha uma incrível ética de trabalho, penso que a combinação dos dois é o que se destaca», explicou Vettel.

Apesar disso, Vettel deixa claro que a sua visão de ambos os pilotos é diferente porque «Vi o Michael quando era criança e o Lewis só olhei em adulto, porque estava a correr em criança. Portanto, é uma situação diferente».