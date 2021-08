Sebastian Vettel gosta dos pneus de 2022: “Podem guiar-se nos limites por mais tempo” | AutoSport

O Diretor Técnico da Alfa Romeo, Jan Monchaux, disse recentemente que os pilotos de Fórmula 1 não se devem entusiasmar demasiado com a mudança para rodas de 18 polegadas e baixo perfil para os monolugares de F1 de 2022. Estes têm vindo a testar os novos pneus da Pirelli, a Haas, Red Bull e Aston Martin fizeram o seu teste após o GP da Grã-Bretanha e a Mercedes, McLaren e Ferrari, na Hungria.

Sebastian Vettel ficou esperançoso: “Podem guiar-se nos limites por mais tempo, sem tanto sobreaquecimento com estes pneus”, revelou o alemão à Auto Motor und Sport: “São mais confortáveis sobre os corretores e oferecem mais aderência em curvas lentas e médias a rápidas. Senti-me que estava mais rápido nessas secções, do que com os pneus atuais”, disse Vettel, que no entanto também tem críticas: a visibilidade: “As rodas são maiores e tornam a visibilidade ainda pior. Era melhor colocarem os espelhos no Halo”, disse Vettel referindo-se ao facto da nova ‘carenagem’ no interior das rodas dianteiras tirar visibilidade: “Com estas coberturas e as rodas grandes, não se conseguem ver os corretores”, assegurou Vettel.

Para o Diretor técnico da Alfa Romeo, Jan Monchaux, o facto dos pneus de 2022 serem vários quilogramas mais pesados do que os atuais, isso vai fazer diferença: “Eles estão a guiar com os carros atuais que não foram otimizados para estes pneus. Vamos esperar e ver o que dizem quando tiverem mais 40 Kg e com propriedades aerodinâmicas diferentes…”, advertiu.