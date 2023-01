Sebastian Montoya no programa de jovens da Red Bull | AutoSport

Sebastian Montoya, filho de Juan Pablo Montoya, ex-piloto de F1, dá os primeiros passos nas corridas e conseguiu agora um acordo importante para a sua carreira. O jovem assinou um acordo para pertencer ao programa de jovens da Red Bull, o que poderá permitir-lhe chegar ao topo mais depressa.

Helmut Marko, consultor da Red Bull Racing, disse numa recente entrevista com a Auto Motor und Sport que Montoya deveria chegar à Fórmula 3, mas o seu lugar na corrida para esta temporada ainda não foi anunciado.

Numa publicação no Instagram, Montoya escreveu: “Entusiasmado por anunciar que agora faço parte da Equipa Oficial Júnior da Red Bull. Neste último ano, tornei-me parte dos atletas da marca e agora vamos trabalhar juntos para o objetivo final: F1”.

Em 2021 correu na F4 italiana e alemã, no ano passado competiu na Formula Regional European Championship, tendo feito provas também na F3 e no IMSA e prepara-se agora para competir na Formula Regional Middle East Championship com a Hitech.