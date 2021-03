Se a DGS permitir: MotoGP e Fórmula 1 com público, desde que com teste Covid negativo

Quem quiser assistir ao MotoGP e à Fórmula 1 em Portimão só vai poder fazê-lo se fizer um teste que dê resultado negativo à Covid-19, sendo que o valor pago pelo bilhete já incluirá o valor do teste, que poderá ser feito em laboratórios previamente definidos, segundo a localização geográfica de cada um. É esta a forma que foi encontrada para possibilitar a existência de público nas duas provas.

Recorde-se que o MotoGP está previsto para o fim de semana de 17 e 18 de abril enquanto a Fórmula 1 se realiza duas semanas depois, de 30 de abril a 2 de maio. Seja como for, falta agora a aceitação por parte da Direção Geral de Saúde (DGS) e o consequente parecer positivo.

Segundo o jornal Público, a lotação da prova de MotoGP está limitada a 10%, precisamente cerca de 10.000 espectadores, enquanto a Fórmula 1 está a trabalhar para uma lotação semelhante à que existiu em outubro passado, 25% a 28%.

Depois de tudo o que se passou no GP de Portugal de Fórmula 1 de 2020, o AIA pretende isolar bancadas, espaçando-as, impedindo que seja possível as pessoas sentarem-se em filas consecutivas, bem como impedir que mais que dois espectadores se sentem lado a lado. As cadeiras onde ninguém se poderá sentar terão uma cor identificativa.

Para já ainda não foram colocados à venda bilhetes, porque ainda não existe a autorização da DGS para tal. Só a decisão desta entidade poderá permitir que se avance para ter público no AIA no MotoGP e na Fórmula 1. Esperamos que a DGS autorize, pois, ainda que não seja só por esse motivo, gostaríamos que Miguel Oliveira pudesse ter a oportunidade de correr – e eventualmente voltar a ganhar – no GP de Portugal com o ‘seu’ público nas bancadas.