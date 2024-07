Schumacher acha que Norris não está pronto para ser campeão de F1

Norris está atualmente em segundo lugar no campeonato de pilotos, atrás do líder da classificação, Max Verstappen, por 84 pontos, esteve perto de aumentar o seu registo de vitórias em várias ocasiões, com quatro segundos lugares este ano, mas podai ter ganho na Grã-Bretanha, e tomou uma má decisão, ao colocar pneus macios no último stint. Para Schumacher a equipa devia ter-se assumido mais na decisão “pequenos erros continuam a aparecer, como piloto, pois normalmente vamos para a corrida e já sabemos exatamente do que um pneu é capaz, a equipa também sabe isso. Temos de dar informações uns aos outros”, disse, concluindo a sua opinião: “O Norris ainda não está pronto. Mas isso também pode dever-se à estrutura da equipa. Pode ser porque o seu engenheiro não é suficientemente bom”, disse.

O inglês tem vindo a aproximar-se, mas estas palavras que disse recentemente após o GP da Grã-Bretanha, mostram que Schumacher pode ter alguma razão no que diz: “Não estou a tomar as decisões certas. Culpo-me hoje por não ter tomado algumas das decisões certas. Detesto isto, detesto acabar nesta posição e desculpar-me por não ter feito um trabalho suficientemente bom”.

