Sauditas negam tentativa de compra da Fórmula 1 | AutoSport

Em janeiro a Bloomberg noticiou que o fundo de investimento público da Arábia Saudita (PIF) teria feito uma proposta aos atuais detentores dos direitos comerciais da Fórmula 1, Liberty Media, para a aquisição da competição. A proposta de um valor de cerca de 20 mil milhões de dólares não teria sido bem recebida, mas o interesse mantinha-se. Passados alguns meses, o ministro do desporto saudita garante que essa notícia não passou de pura especulação.

O príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, antigo piloto e agora ministro do desporto no reino da Arábia Saudita, afirmou sobre este tema que sabia apenas o que leu “nas notícias e acho que é mera especulação”. O responsável saudita garantiu durante o fim de semana o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 que nunca houve negociações sérias, “mas o assunto criou grandes ondas”.

A notícia avançada pela Bloomberg levou a que o Presidente da FIA na altura tivesse comentado o assunto, com direito de resposta logo de seguida da Liberty Media que criticou a postura do dirigente máximo da entidade federativa.