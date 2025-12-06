Sauber despede-se da Fórmula 1 enquanto se prepara a transição para Audi

Jonathan Wheatley quer “honrar o legado” de Peter Sauber na última corrida com o nome histórico

Jonathan Wheatley, dirigente da Kick Sauber, assumiu que o Grande Prémio de Abu Dhabi tem um significado especial para a estrutura suíça. Presente na equipa desde os primeiros testes em Barcelona e na estreia em corrida em Kyalami, onde a formação terminou em quinto, Wheatley sublinhou o orgulho por fazer parte de um percurso que já soma 617 grandes prémios.

Com Peter Sauber presente no paddock neste fim de semana, o objetivo declarado é “tornar o fundador o mais orgulhoso possível no domingo” e encerrar “com respeito” o capítulo Sauber antes da transformação oficial em Audi F1 Team em 2026.

Da venda à BMW ao renascimento como equipa de fábrica

A evolução até à entrada da Audi foi desencadeada há 20 anos, quando Peter Sauber decidiu vender a maioria do capital à BMW, em junho de 2005, mantendo apenas 20% de participação. Numa entrevista ao AutoSport na altura, o suíço explicou que um construtor como a BMW precisava de controlar toda a estrutura e que não fazia sentido continuar a tomar todas as decisões nem tornar-se funcionário da marca. O acordo teve condições claras: dotar a equipa de meios para lutar por vitórias e títulos e garantir que ninguém perdia o emprego, mantendo a base em Hinwil e impedindo despedimentos por duplicação de funções.

Entre 2006 e 2009, a BMW Sauber viveu os anos mais competitivos da sua história, com a vitória de Robert Kubica no Canadá em 2008 e o segundo lugar no Mundial de construtores. A crise financeira e um carro abaixo das expectativas em 2009 levaram, porém, à saída da BMW. Sauber recomprou a equipa por um euro, iniciando uma nova fase como estrutura independente com motores Ferrari cliente (2010-2018), seguida da associação à Alfa Romeo (2018-2023) e do patrocínio Stake em 2024-2025.

Peter Sauber, entre o descanso prometido e a continuidade em Hinwil

Quando vendeu a equipa, Peter Sauber dizia querer “descansar”, passar mais tempo na casa de campo, visitar ocasionalmente a fábrica e aparecer em alguns grandes prémios. Admitia, no entanto, que depois de 25 anos de viagens constantes seria difícil ficar parado e sonhava conhecer melhor países que via apenas através de circuitos, hotéis e aeroportos, como Brasil, Argentina, Austrália ou Canadá.

Outra ideia que o entusiasmava era reunir todos os carros da marca, do C1 ao C24, e exibi-los num aeródromo suíço como agradecimento aos compatriotas.

Duas décadas depois, a estrutura que fundou mantém-se enraizada em Hinwil, exatamente como exigiu no acordo com a BMW, mas prepara-se para uma nova era como Audi Factory Team, com unidades motrizes produzidas em Neuburg, na Alemanha. Entre a nostalgia do nome que sai de cena e a ambição de um grande construtor que entra, a última corrida com a designação Sauber marca o fim de um ciclo singular na Fórmula 1, sem romper com a base técnica e humana que sustenta o futuro projeto da Audi.