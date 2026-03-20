Saída imediata de Wheatley abala projeto da Audi e reacende rumores em torno da Aston Martin

A Audi Revolut F1 Team anunciou a saída imediata de Jonathan Wheatley do cargo de Diretor de Equipa, menos de um ano depois de o britânico assumir a liderança técnica e desportiva da estrutura de Hinwil, decisão justificada por “motivos pessoais” e que deixa Mattia Binotto a acumular funções numa fase inicial da nova era de regulamentos da Fórmula 1.

Binotto assume comando direto do projeto Audi

Wheatley, ex-homem forte da área desportiva da Red Bull, chegou à então Kick Sauber em Abril do ano passado, para estrear-se como director de equipa numa estrutura em transição para construtor oficial.

Sob a sua liderança, a equipa deixou o último lugar do Mundial de Construtores, somou múltiplas presenças nos pontos e conquistou um pódio histórico com Nico Hülkenberg em Silverstone, antes de completar a transformação em Audi e assinalar a estreia oficial com um resultado nos pontos logo na primeira corrida como equipa de fábrica.

Agora, apenas duas rondas depois do arranque da temporada e da entrada plena da marca alemã como construtor de chassis e unidade de potência, a Audi confirma que Wheatley abandona o projecto “com efeitos imediatos”. Binotto, responsável máximo do programa desde 2024, passa a acumular o cargo de diretor de equipa, mantendo a liderança da transformação estrutural de Hinwil e o plano declarado de colocar a Audi a lutar por títulos até 2030.

Em comunicado, a equipa sublinha que “implementará mudanças significativas na estrutura de gestão de topo” e agradece a Wheatley “o contributo para o projecto”, garantindo que a configuração futura será detalhada “num momento posterior”, à medida que a organização continuar a adaptar-se ao novo enquadramento competitivo da Fórmula 1.

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Rumores com a Aston Martin e resposta de Lawrence Stroll

A saída de Wheatley surge num contexto de rumores persistentes que o apontam à Aston Martin, onde Adrian Newey acumula o papel de líder de equipa com o de Managing Technical Partner, solução assumida desde o início como transitória. Fontes no paddock indicam que a estrutura de Silverstone terá mostrado interesse em recrutar Wheatley para um cargo de chefia operacional, libertando Newey para se concentrar quase exclusivamente na direcção técnica.

Perante a especulação crescente, Lawrence Stroll, proprietário e presidente executivo da Aston Martin Aramco, decidiu clarificar publicamente a posição da equipa. “Com a especulação em torno do papel do Adrian Newey, quero aproveitar esta oportunidade para repor a verdade”, começou por afirmar. “Como Executive Chairman e accionista de controlo, gostaria de reafirmar que o Adrian é meu parceiro e um acionista importante. É o Managing Technical Partner da AMR, e eu e ele temos uma verdadeira parceria, construída numa visão partilhada de sucesso para a empresa”, acrescentou o canadiano, sublinhando que a estrutura “não adopta atualmente o papel tradicional de director de equipa” por opção de modelo de gestão.

Stroll reforçou ainda que o foco de Newey permanece “na liderança estratégica e técnica, onde ele mais se destaca”, apoiado por uma equipa sénior que cobre as áreas operacionais, tanto na fábrica como em pista. Quanto à possibilidade de chegada de figuras como Wheatley, o dirigente foi taxativo: “Somos regularmente abordados por quadros seniores de outras equipas que querem juntar-se à Aston Martin Aramco, mas, em linha com a nossa política, não comentamos rumores e especulação.”

Esta é a versão oficial, mas fica para todos evidente qual vai ser o desfecho…

FOTO MPSA Agency