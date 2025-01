Sabe quem é um dos pilotos do Medical Car da Fórmula 1? Bruno Correia…

Bruno Correia era um piloto a professional antes de guiar um Safety Car e agora o Medical Car da F1. Provavelmente, muitos se recordarão que a carreira de Bruno Correia como piloto de Safety Car começou depois do incrível acidente numa corrida do WTCC em Pau 2009. Existem regras que qualquer piloto sabe que têm de ser cumpridas, são sempre faladas nos briefings com os pilotos, como não cruzar a linha branca e o piloto do Safety Car cruzou-a. Depois, o Franz Engstler vinha muito rápido e não existiu forma de evitar o acidente. Daí para cá, centenas de vezes guiou o Safety Car, nos últimos anos, na Fórmula E, agora o Medical Car da F1.

A sua carreira começou tarde, no karting, ganhou a Fórmula Ford em 1994 e ganhou dois anos depois em Espanha. Testou para a Fórmula 3, mas não conseguiu, foi para os Estados Unidos, mas não conseguiu emular o João Barbosa, agora, guia a ‘Ambulância Mais Rápida do Mundo’, e faz o papel crucial do Carro Médico na Fórmula 1.

Na Fórmula 1, um dos veículos mais importantes na pista não é um carro de corrida, mas o Carro Médico. Sempre presente na volta inicial de cada Grande Prémio, ele garante uma resposta rápida em caso de acidentes. Felizmente, quando regressa ao pit lane sem ter sido necessário, é sinal de boas notícias para todos.

Equipado com uma equipa de especialistas, o Carro Médico transporta o Delegado Médico da FIA, Dr. Ian Roberts, e um médico local até o local de qualquer incidente. Pilotos experientes como Bruno Correia e Karl Reindler assumem a responsabilidade de conduzir o veículo, fornecido por Aston Martin ou Mercedes, desde 2021.

Preparado para qualquer emergência

O Carro Médico carrega equipamentos essenciais para intervenções imediatas, como kits de reanimação, ferramentas para corte do halo, coberturas para queimaduras, extintores de incêndio e equipamentos médicos adicionais fornecidos pelo médico local. Segundo o Dr. Roberts, esses recursos são vitais para atender emergências de maneira eficiente e segura: “O carro leva-nos do ponto de espera ao local do incidente de forma segura e eficiente. Não precisamos ser necessariamente rápidos, mas precisamos ser precisos. Por isso, contamos com pilotos que garantem que a nossa chegada seja segura”, explica Roberts.

Aston Martin e inovação

Desde que a Aston Martin se juntou à Fórmula 1 como fornecedora do Carro Médico, a sua contribuição tem sido elogiada. O modelo atual, o Aston Martin DBX707, impressiona pelo desempenho. “É como um carro dos sonhos”, afirma Bruno Correia. Ele destaca o equilíbrio entre potência, manuseio e conforto, qualidades essenciais para transportar médicos, equipamentos e, se necessário, um piloto resgatado.

Correia, que começou a sua carreira como piloto profissional, encontrou na função de motorista do Carro Médico uma maneira de alcançar a Fórmula 1. “É uma honra estar nesse nível e contribuir para a segurança do desporto”, reflete.

Momentos cruciais e legado de segurança

O impacto do Carro Médico ficou claro em incidentes como o grave acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein de 2020. A resposta rápida e eficaz foi elogiada pela FIA e pelo próprio piloto francês. “Foi um exemplo do avanço da segurança no desporto”, ressalta Roberts.

O legado de segurança remonta ao trabalho do lendário Dr. Sid Watkins, que introduziu melhorias fundamentais no desporto. Hoje, a equipa médica da Fórmula 1 continua a aprimorar os protocolos, garantindo que os fins de semana de corrida sejam tão seguros quanto possível.

Missão: segurança em primeiro lugar

Para Dr. Roberts, os melhores fins de semana são aqueles em que ele e sua equipa não precisa intervir. “O ideal é que todo o preparo que fazemos resulte num fim de semana tranquilo, onde todos se divertem e voltam para casa em segurança.” Com um compromisso inabalável com a segurança, o Carro Médico da Fórmula 1 é como uma peça-chave no circo da velocidade, provando que, no meio d e toda aquela adrenalina, a prioridade é sempre preservar vidas. Nunca nada será mais importante do que isso,

A Fórmula 1 é um exemplo perfeito de como a tecnologia e a experiência podem transformar um desporto, especialmente em termos de segurança. No passado, a categoria enfrentou inúmeras tragédias, com pilotos a perder as suas vidas devido a carros frágeis, pistas pouco seguras e a falta de protocolos adequados. Porém, essas lições dolorosas levaram a avanços muito significativos.

Hoje, o cockpit dos carros é uma verdadeira fortaleza, com o halo a ser uma das inovações mais notáveis, potencialmente salvando vidas desde a sua introdução em 2018. As barreiras de impacto, sistemas de proteção cervical (HANS), e o aprimoramento nos fatos de competição dos pilotos, resistentes a altas temperaturas, são outros exemplos que colocam a segurança em primeiro lugar.

Os circuitos também evoluíram, com áreas de escapatória ampliadas, barreiras de absorção de impacto e padrões rigorosos de homologação. Tudo isso, somado a protocolos médicos bem mais rápidos e eficientes, reduziu drasticamente o número de acidentes fatais ou com consequências graves. O que antes era frequente agora é muito raro, provando que a Fórmula 1 aprendeu com o passado e da clara prioridade à vida dos seus pilotos acima de tudo.

E Bruno Correia ajuda muito nisso com o seu trabalho.