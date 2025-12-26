Rumor F1: Christian Horner na Alpine?

Após o fracasso das negociações com a Aston Martin, os rumores apontam agora para a possibilidade de Christian Horner poder “entrar no capital” da Alpine e dessa forma regressar à F1 em 2026.

Depois de ter saído da Red Bull, Horner procura um papel de proprietário ou mesmo controlo total, algo que o Grupo Renault (liderado por Luca de Meo e François Provost) não parece disposto a ceder totalmente. Ainda por cima, as relações de Horner e a Renault durante o início da era dos motores turbo híbridos (2014), não foi nada boa, o que deve ter deixado algumas marcas no seio do grupo francês, pelo que esse pode ser um fator de ‘resistência’.

A possibilidade de Christian Horner rumar à Alpine é mesmo, neste momento (finais de 2025), o cenário mais forte e discutido no “paddock da Fórmula 1”. Como se sabe, após a saída da Red Bull em meados de 2025 e a recusa pública da Aston Martin, todos os caminhos parecem convergir para a estrutura de Enstone, mas há muitas dúvidas.

Por um lado, Flavio Briatore tanto é mencionado como um potencial obstáculo ou ponto de discórdia para a entrada de Horner na estrutura francesa como doutro, se diz que é mesmo a maior força motriz deste rumor, a relação pessoal entre Horner e Flavio Briatore, que regressou à Alpine como Consultor Executivo com plenos poderes.

É verdade que Horner e Briatore foram aliados históricos (juntamente com Bernie Ecclestone), alguns dizem que Briatore vê em Horner o perfil ideal de “mão de ferro” necessário para reestruturar a Alpine, que terminou a temporada de 2025 numa dececionante última posição no campeonato de construtores, e apesar de Briatore ter dito publicamente em agosto de 2025 que Horner “não estava nos planos imediatos”, o tom mudou no final do ano à medida que outras portas (como a da Aston Martin) se fecharam. E essa mudança de tom pode ser um sinal.

Mais do que um Chefe de Equipa

O que torna esta mudança complexa — e a razão pela qual provavelmente está ainda longe de ser assinada — é a ambição de Horner, que não procura apenas um cargo de Chefe de Equipa, e quer mesmo uma participação numa equipa (equity).

O fundo de investimento Otro Capital (que detém 24% da Alpine) estaria interessado em vender a sua parte. E neste contexto Horner pode estar a liderar um consórcio para comprar essa participação, o que lhe daria o estatuto de co-proprietário e CEO, semelhante ao papel de Toto Wolff na Mercedes.

Mas há obstáculos. Por exemplo, Oliver Oakes que é, claramente um problema hierárquico imediato.

A Alpine tem atualmente, Oliver Oakes como Chefe de Equipa. Oakes foi contratado recentemente (após a saída de Bruno Famin) e teve o mérito de conseguir alguns resultados positivos no final da época de 2025 (como o pódio duplo no Brasil). Para Horner entrar, a estrutura teria de mudar. O cenário provável seria Horner assumir um cargo de CEO de todo o projeto de F1 (acima de Oakes) ou Oakes ser relegado/substituído, o que seria uma decisão dura dado o seu curto mandato.

O atrativo técnico para 2026

Apesar da má performance em 2025, a Alpine tornou-se um destino atrativo para Horner por um motivo técnico crucial: A equipa abandonou os motores Renault e será cliente da Mercedes em 2026.

Horner sabe que ter o motor Mercedes na nova era de regulamentos (2026) oferece aparentes garantias competitivas imediatas, tornando o projeto viável desportivamente, algo essencial para atrair os investidores do seu consórcio.

Portanto, a mudança para a Alpine é a possibilidade mais “quente”. As peças do puzzle encaixam (alegada amizade com Briatore, motor Mercedes, oportunidade de compra de ações), mas a execução depende de complexas negociações financeiras sobre a compra da participação da Otro Capital. Só resta esperar para ver…

