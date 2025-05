Rubens Barrichello: “Na pista é preciso egoísmo, mas nunca à custa da lealdade”

Na era em que as ultrapassagens são analisadas ao pormenor, que a postura de alguns pilotos é criticada, e que muito se fala de limites de pista, Rubens Barrichello deixa uma mensagem simples, mas poderosa: “A vitória que vem com desonestidade, para mim, não tem sabor. Prefiro perder limpo do que ganhar sujo.”

Sobre a mudança de atitude entre o Rubens do paddock e o Rubens com o capacete posto, admite que “ao colocar o capacete, temos a hipótese de lutar pelos seus objetivos. E lógico: tudo que se ensina a uma criança — não seja egoísta, aprenda a dividir — na pista temos que ser um pouco mais egoístas. Tem de ser assim. Traçar os seus objetivos porque trabalhamos para isso, para ganhar corridas. Mas a lealdade deve estar sempre presente. Isso, para mim, é fácil. Uns dias perdemos. Temos que saber perder. Mas nunca perder quem você é.”

Em Portimão, durante o fim de semana do International GT Open, Rubens Barrichello falou sem filtros sobre ética no automobilismo. A postura agressiva dentro da pista, diz, é uma exigência da competição, mas não deve anular os valores que o norteiam desde sempre.

