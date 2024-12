Ruanda surge como candidata a receber prova de F1

O Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, reuniu-se recentemente com o Ministro dos Desportos do Ruanda, Richard Nyirihishema, durante a semana da Assembleia Geral da FIA em Kigali, Ruanda. Este evento coincide com a crescente especulação sobre o regresso da Fórmula 1 a África, com o Ruanda a surgir como potencial anfitrião. Anteriormente, a África do Sul foi considerada, mas o recente compromisso do Ruanda com a Formula One Management posicionou-o como um candidato viável.

A reunião sublinhou o empenho do Ruanda em desenvolver as infra-estruturas do desporto automóvel e do turismo, alinhando com os objetivos da FIA de sustentabilidade, segurança e inovação. Um marco significativo foi o lançamento do programa Rwandan Automobile Club’s (RAC) Cross Car, concebido para tornar os desportos motorizados mais acessíveis, utilizando materiais de origem local para reduzir os custos.

Além disso, o Ruanda aderiu à coligação United Against Online Abuse (UAOA), demonstrando o seu empenho em promover um ambiente digital mais seguro no desporto. O Presidente da FIA, Ben Sulayem, elogiou a crescente influência do Ruanda no desporto automóvel, manifestando otimismo quanto ao futuro do desporto automóvel em África.