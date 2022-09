Ross Brawn espera que Mick Schumacher tenha lugar na Fórmula 1 | AutoSport

Mick Schumacher luta para manter o seu lugar no pelotão da Fórmula 1. A Haas procura uma solução para companheiro de equipa de Kevin Magnussen, sendo público que Günther Steiner abordou outros pilotos. A hipótese de Schumacher perder espaço na equipa norte-americana é grande, podendo até ser substituído por um compatriota, que tinha já dito ter perdido a esperança de regressar à F1, Nico Hulkenberg.

O piloto da Haas pode ter algumas opções na F1, como na Alpine, se bem que Pierre Gasly é o preferido para esse lugar. Pode ser considerado para piloto da Williams ou até mesmo conseguir convencer Steiner a renovar o seu contrato.

Para o diretor da Fórmula 1, Ross Brawn, o futuro de Schumacher deveria ser no mundial.

“Mick melhorou muito este ano”, disse Brawn ao SPORT1. “Tem uma referência muito boa em Kevin Magnussen como companheiro de equipa e encontra-se agora numa importante encruzilhada na sua carreira. Merece certamente dar o próximo passo na sua carreira. E é sobre isso que será avaliado nesta altura”.

Brawn trabalhou com Michael Schumacher e vê em Mick algumas capacidades iguais às do seu pai, principalmente da forma como aborda o trabalho com a equipa e a sua capacidade de se adaptar rapidamente aos desafios.

O responsável da Fórmula 1 Brawn comparou também a situação de Schumacher com a de Max Verstappen, cujo pai Jos também foi piloto naquela disciplina. “A grande vantagem de Max sobre Mick é que o seu pai também foi um herói nos Países Baixos, mas não ganhou, não foi sete vezes Campeão do Mundo e não é um ícone como Michael é na Alemanha. Claro, isto aumenta ainda mais a pressão sobre Mick”, concluiu.