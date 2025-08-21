Ronnie Peterson: O primeiro dos vikings

Lembro-me como se fosse hoje; a primeira notÃ­cia que ouvi na rÃ¡dio, manhÃ£ cedo, foi a da morte de Ronnie Peterson. Na vÃ©spera, tinha assistido com horror ao seu acidente, em Monza, na largada para o GP de ItÃ¡lia. Mas as notÃ­cias nada indicavam sobre a gravidade crÃ­tica do seu estado: apenas, que tinha partido as pernas e estaria consciente quando foi transportado de ambulÃ¢ncia para o helicÃ³ptero. Afinal, um grosseiro erro mÃ©dico, nÃ£o obviando Ã formaÃ§Ã£o de uma embolia gorda, derivada das mÃºltiplas fracturas nos membros inferiores, levou-o Ã morte, numa cama do hospital de MilÃ£o.

Era, entÃ£o, o meu Ã­dolo na F1. Bengt Ronnie Peterson, de seu nome completo, nasceu em Orebro, SuÃ©cia, e chegou Ã F1 em 1970, com 25 anos e, logo no ano seguinte, foi vice- CampeÃ£o, atrÃ¡s de Jackie Stewart. Na F1, participou em 123 Grandes PrÃ©mios, tendo ganho dez e liderado durante 707 voltas. A frieza dos nÃºmeros indicam ainda que conquistou 14 pole positions, nove voltas mais rÃ¡pidas e 206 pontos.

Mas, se uma coisa que Ronnie nÃ£o era, era um ser frio. Isto, apesar das suas raÃ­zes nÃ³rdicas. Ele foi um dos primeiros pilotos a assumir o mediatismo da sua profissÃ£o, apesar de ser uma pessoa tÃ­mida. Tinha uma forma de pilotagem que arrastava multidÃµes aos circuitos, sÃ³ para o ver em acÃ§Ã£o.

Generoso e com um sentido de domÃ­nio do carro impressionante, sÃ³Â pelo ruÃ­do do motor se sabia que era ele quem lÃ¡ vinha. E, depois, a sua forma de deslizar, Ã s quatro rodas, pelo asfalto, deixava em suspenso os espectadores. Ironicamente, foi um acidente numa largada que o afastou do nÃºmero dos vivos.

HÃ©lio Rodrigues, In Memoriam