Romain Grosjean: ” Tenho que fazer o Dakar pelo menos uma vez”

Romain Grosjean está aberto a novos desafios. Depois da saída da F1 o piloto francês quer competir noutras categorias, sendo que Le Mans e o Dakar estão no seu horizonte:

“Depois do acidente, não estava claro o que eu ia fazer”, disse à Motorsport-Total.com. “Mas agora quero correr de novo se a minha cabeça puder o permitir. Esse é o único ponto de interrogação que tenho. A minha mulher e os meus filhos apoiam-me”.

Voltar a F1, no entanto, é algo em que ele não está interessado. “Adorei. Continua a ser a minha paixão. E já estou ansioso pelo começo da época para poder ver a corrida na televisão”, disse ele. “Estive lá durante 10 anos e diverti-me muito. Não gostaria de mudar nada. Voltar à Fórmula 1 só para estar lá, sem qualquer hipótese de ganhar, porque não se está no melhor carro… Não vejo isso. Há muitas (outras) oportunidades no desporto automóvel que soam bem”.

“Eu já corri em Le Mans, em 2010, mas quero voltar outra vez. 2022 é um grande ano para as corridas de endurance – muitos fabricantes estão a envolver-se. Porsche, Peugeot, Audi, Acura. Quero ganhar corridas de novo. Eu não quero apenas participar. E tenho de fazer o Rali Dakar pelo menos uma vez. Eu quero mesmo fazer isso. É mais uma grande aventura do que uma corrida”.