Romain Grosjean não fecha a porta ao regresso à Fórmula | AutoSport

Tendo perdido o lugar na Fórmula 1 em 2020 – de forma infeliz, o último Grande Prémio foi no Bahrein onde sofreu um dos acidentes mais violentos e aparatosos da história recente da competição, resultando em queimaduras nas mãos – Romain Grosjean partiu em busca de outras oportunidades e passou a disputar a IndyCar Series. Passando ainda por algumas dificuldades na competição norte-americana, Grosjean ainda assim conseguiu um lugar na Andretti Autosport, defendendo ainda as cores do patrocinador DHL na série, e tendo sido confirmado como piloto do futuro programa LMDh da Lamborghini na resistência mundial.

Com o interesse de Michael Andretti em entrar na Fórmula 1, o piloto francês pode estar numa boa posição para regressar à competição rainha do automobilismo, se a candidatura da Andretti Autosport e Cadillac foi aprovada. No entanto, Grosjean admite que essa possibilidade pode acontecer numa função de consultor e não como piloto da equipa.

“Penso muito na Fórmula 1, uma coisa que aprendi é nunca dizer nunca”, afirmou o piloto ao The Race. “Penso que é uma ótima notícia para Andretti. Estão a trabalhar muito para esse objetivo, por isso espero sinceramente que aconteça. Estão realmente a tentar fazer com que aconteça. Portanto, isso é bom. Têm o apoio financeiro, têm um construtor. Portanto, é interessante ver a forma como a equipa está a expandir-se e a evoluir”.

Grosjean continuará a correr no IndyCar esta temporada, o seu terceiro ano no campeonato de monolugares, o segundo com a Andretti, além de experimentar as 24 Horas de Daytona já este fim de semana pela Lamborghini na classe GT Daytona Pro, preparando-se para o desafio com o novo LMDh para 2024.